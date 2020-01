Samsung pourrait dévoiler le Galaxy Fold 2 (alias le Galaxy Z Flip) le mois prochain (maj)

Le prochain flagship de Samsung, le Galaxy S11, sera officiellement dévoilé le mois prochain à l’occasion de l’événement “Samsung Unpacked” qui aura lieu le 11 février 2020 à San Francisco.

Mais il se murmure depuis quelques jours que la firme coréenne pourrait également profiter de cet événement pour présenter la seconde version de son smartphone pliable : le Galaxy Fold 2. A noter que contrairement au premier Galaxy Fold, le deuxième opus ne s’ouvrirait pas horizontalement à la manière d’un livre mais de façon verticale. Un peu comme les bons vieux téléphones à clapets d’antan…

Voilà à quoi pourrai ressembler le Galaxy Fold 2 :

Espérons que le Samsung Galaxy Fold 2 sera mieux conçu que le premier modèle (qui a été repoussé à maintes reprises) et qu’il sera plus abordable. Le Fold 1 coûte en effet plus de 2.000 euros.

MAJ : D’après le site Geeky-Gadgets, il est possible que le Galaxy Fold 2 ne porte finalement pas ce nom. En effet, des rumeurs laissent entendre que le produit pourrait être baptisé “Samsung Galaxy Z Flip”. Pourquoi ce nom au lieu d’un autre ? Aucune idée peut être pour faire flipper ceux qui ont casser leur tirelire avec le premier modèle à 2.000 euros. ;)