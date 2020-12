Seagate baisse (un peu) le prix de sa carte d’extension pour Xbox Series S et X

Comme on l’a vu dans cette actualité en septembre dernier, Seagate propose une carte d’extension qui permet d’étendre facilement la capacité de stockage des consoles Xbox Series S et Xbox Series X. Le module vient se plugger à l’arrière de la console et permet de profiter de 1 To de stockage supplémentaire.

Cette carte d’extension est en fait un SSD M.2. NVMe encapsulée dans une cartouche. Un modèle plutôt performant qui exploite une interface PCI Express 4.0.

L’idée de cette extension est plutôt bonne et bien pensée. Elle est d’ailleurs le fruit d’un partenariat entre Seagate et Microsoft. Par contre au niveau tarifaire, ce n’est pas la joie puisque l’extension coûte une petite fortune. Annoncée initialement au tarif de 269,99€ elle vient de baisser à 249,99€ ce qui reste encore cher pour 1 To de stockage.