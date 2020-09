Seagate EXOS X18 : un disque dur de 18 To pour les entreprises

Seagate a dévoilé récemment l’IronWolf Pro d’une capacité de 18 To. Aujourd’hui, le constructeur revient sur les devants de la scène avec un nouveau modèle de 18 To. Cette fois ci le disque dur fait partie de la gamme EXOS destinée au monde de l’entreprise et aux Data Centers alors que les gammes IronWolf et IronWolf Pro sont plutôt destinés aux NAS des particuliers et des PME.

Vous l’aurez compris, le disque dur EXOS X18 offre une capacité de stockage de 18 To, ce qui devrait ravir les entreprises qui souhaitent sauvegarder leurs données.

D’un point de vue technique, l’EXOS X18 est un disque dur de 3,5 pouces qui tourne à la vitesse de 7.200 tours par minute. Il embarque 256 Mo de mémoire cache et il offre des débits qui peuvent atteindre 270 Mo/s en lecture et 258 Mo/s en écriture. Son temps d’accès moyen se situe à 4,16 ms. L’ensemble des caractéristiques est disponible dans ce fichier PDF.

A noter que la gamme EXOS utilise tout comme les gammes IronWolf et IronWolf Pro la technologie d’écriture CMR (Conventional Magnetic Recording, enregistrement magnétique classique). Il embarque aussi une technologie à base d’hélium

Le disque dur EXOS X18 est annoncé avec un MTBF de 2,5 millions d’heures et une garantie de cinq ans. Deus versions sont proposées : avec interface SATA III à 6 Gb/s ou avec interface SAS 12 Gb/s.