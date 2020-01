Seagate présente deux nouveaux SSD externes au CES 2020

Seagate vient de présenter au CES 2020 deux nouveaux produits de stockage externes. Ils permettront de sauvegarder rapidement (voire très rapidement) vos précieuses données :

– le Seagate FireCuda Gaming SSD : c’est un SSD externe qui dispose d’une connectique USB 3.1 Gen2x2. Le disque est très rapide. En effet, le fabricant annonce des débits de 2.000 Mo/s. Et pour cause… à l’intérieur du boiter c’est un SSD FireCuda NVME 510 qui prendre place. L’appareil sera disponible en trois capacités : 500 Go (190$), 1 To (260$) et 2 To (500$). Il viendra concurrencer le WD_Black P50 de Western Digital qui est doté lui aussi d’une connectique USB 3.1 Gen2x2.

– le Seagate Barracuda Fast SSD : il s’agit une fois encore d’un SSD externe. Cette fois-ci le SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D à 96 couches et il dispose d’une connectique USB 3.1 Gen2 de type C. Le disque offre des débits pouvant atteindre 540 Mo/s. A noter qu’il sera décliné en trois versions 500 Go (95$), 1 To (170$) et 2 To (300$).

Le FireCuda Gaming SSD et le Barracuda Fast SSD seront disponibles dans le commerce dans quelques semaines.