Sécurisation de mails professionnels : pourquoi est-ce essentiel ?

La majorité des entreprises sont désormais conscientes de l’importance des mails professionnels. En effet, ces canaux de communication permettent de transmettre instantanément des informations entre partenaires. Mieux, c’est un moyen pertinent pour soigner l’image de l’entreprise à travers des signatures personnalisées. Aussi, renseignent-ils plus précisément sur la marque. Mais, au-delà de tous ces avantages, la messagerie électronique pourrait s’avérer pénalisante si elle n’est pas sécurisée. Voici les véritables raisons pour lesquelles la marque doit opter pour la sécurisation de ses mails.

Mails professionnels : des données sensibles

Un mail professionnel comporte de nombreuses données sensibles. Il s’agit entre autres des coordonnées personnelles des salariés ainsi que celles des dirigeants. Or, les hackers ont besoin de telles ressources pour prendre contrôle de la plateforme de l’entreprise. C’est ce qui explique d’ailleurs la recrudescence des attaques via mails. Pour ce faire, les pirates utilisent différentes méthodes frauduleuses, souvent à l’insu des victimes. Ils peuvent se servir par exemple des malwares, du ransomware ou du phishning. Cette dernière méthode est justement l’une des plus exploitées par les hackers. En quoi consiste-t-elle et sous quelles formes est-elle présentée ?

Phishing : l’art du leurre

Le phishing est une tromperie qui consiste à établir une relation de confiance entre le hacker et la victime. Encore dénommée système d’hameçonnage, cette fraude vise à détourner les identifiants d’un compte professionnel. Les données bancaires sont également en ligne de mire des spécialistes du phishing. Par ailleurs, le danger est d’autant plus grand qu’il n’existe pas une seule forme d’hameçonnage. Il n’est donc pas facile pour les victimes d’y échapper. Pourtant, afin de l’éviter il convient d’en maitriser les mécanismes essentiels de fonctionnement.

Whaling

C’est l’une des variantes de phishing qui fonctionnent le plus lorsqu’elle est réussie. Cependant, sa mise en œuvre est plus complexe que les autres. En réalité, cette attaque cible les hauts dirigeants de l’entreprise. Les pirates réalisent alors une réplique de l’adresse mail de ceux-ci et envoient des messages aux collaborateurs. Le contenu peut instruire les salariés de transmettre des informations très sensibles de l’entreprise.

Spear phishing

Cette variante est toute aussi dangereuse que la première. Avant l’attaque, le cybercriminel copie le graphisme d’une structure partenaire. Il s’assure ensuite d’avoir des informations utiles sur la victime. En outre, il insère des documents PDF infectés et un lien pour rediriger la cible vers un site pirate. Il peut s’agir d’un faux ordre de paiement à l’effigie de votre banque. Enfin, l’ensemble est envoyé par courriel à la victime afin de détourner ses données bancaires.

Phishing : Altospam fait barrière

Pour sécuriser la messagerie électronique de votre entreprise, il vaut mieux utiliser un antivirus ou un anti-spam. Une telle solution permet, en effet, de débarrasser vos mails de tous les fichiers malveillants. Pour ce faire, le logiciel anti-spam Altospam optimise la protection des données personnelles de l’entreprise. Ainsi, tous vos mails transiteront par ce programme 100 % Cloud et rapidement renvoyés vers votre serveur. L’entreprise est alors exemptée de la fastidieuse tâche du tri des mails. En plus, les technologies exploitées par ce filtre sont efficaces contre toutes sortes d’intrusion. Par ailleurs, cette solution n’est pas seulement efficace contre les courriels intrusifs.

De la sécurité en ligne

Ce programme antivirus vous sera aussi indispensable en cas d’utilisation d’applications en ligne. Lorsque les salariés utilisent une calculatrice en ligne par exemple, ils peuvent y laisser leurs données personnelles. C’est pourquoi il est indispensable de se protéger grâce à des antivirus performants comme celui proposé par Altospam.