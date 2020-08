Séquence nostalgie : Windows 95 fête ses 25 ans !

Lancé officiellement le 24 août 1995, Windows 95, le mythique système d’exploitation de Microsoft fête aujourd’hui ses 25 ans. Un système assez innovant pour l’époque qui a permis de démocratiser l’informatique auprès du grand public par sa simplicité d’utilisation et son interface utilisateur plus “friendly”.

Succédant à Windows 3.11, Windows 95 est le premier exemplaire de Windows a intégré un menu “Démarrer” qui regroupe toutes les fonctionnalités et programmes de Windows au même endroit. C’est aussi le premier Windows à supporter les processeurs 32-bit. Pour tirer pleinement partie de sa machine, Microsoft recommandait à l’époque la configuration minimale suivante : un processeur 386, un disque dur de 50 Mo, 4 Mo de RAM et un écran VGA d’au moins 640×480 pixels. A comparer aux machines actuelles, cela laisse rêveur…

Grosse nouveauté aussi pour les geeks et les utilisateurs plus aguerris : avec Windows 95 il était maintenant possible d’utiliser des noms de fichier long. Finis les noms de fichiers de type 8+3 (8 caractères pour le nom et 3 pour l’extension) désormais il était possible de nommer ses fichiers comme bon nous semble. Avec parfois quelques bugs à la clé cela dit lorsqu’on utilisait des programmes trop anciens prévus pour Windows 3.11 ou MS DOS puisqu’il arrivait parfois que certaines fichiers comme par exemple “document sauvegarde.doc” se retrouve renommé en “docume~1.doc” à l’insu de notre plein gré.

Windows 95 c’était aussi l’ouverture vers le web, le plug’n’ play, la gestion des raccourcis, le support des ports usb en natif (via l’OSR 2.1), la célèbre musique de démarrage de Windows 95 et bien sûr les fameux BSOD (Blue Screen of Death) qui ont fait cauchemarder des générations entières de développeurs et d’utilisateurs.

Windows 95 c’était aussi une campagne promotionnelle mondiale et un budget marketing faramineux pour l’époque. On se rappelle notamment du lancement de Windows 95 en grande pompe avec la chanson “Start Me Up” des Rolling Stones et les vidéos publicitaires / promotionnelles avec Jennifer Anniston et Matthew Perry, les acteurs de Friends.

Quelques vidéos :