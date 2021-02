Silicon Motion prépare un contrôleur SSD câblé en PCI Express 5.0

Le fabricant de contrôleur Silicon Motion songe déjà au futur. En effet, alors que les SSD M.2. NVMe utilisant une interface PCI Express 4.0 sont en pleine effervescence, le constructeur planche d’ores et déjà sur leurs successeurs. La firme prévoit de commercialiser un contrôleur PCI Express 5.0 durant le second trimestre 2022 et de lancer pleinement la production au cours de l’année 2023.

Comme vous pouvez l’imaginer, les SSD qui exploiteront cette nouvelle génération de contrôleur seront très performants. En effet, s’ils exploitent pleinement la bande passante autorisée par la norme PCI Express 5.0 on pourrait imaginer des SSD M.2. NVMe deux fois plus performants que les meilleurs SSD M.2. NVMe actuels qui carburent déjà à 7.000 Mo/s voire plus. Des taux de transferts d’environ 14.000 Mo/s par seconde, ça laisse rêveur… Le prix de vente des SSD fera moins rêvé c’est sûr….

Pour rappel, les spécifications de la norme PCI Express 5.0 ont été finalisées en juin 2019. La norme PCI Express 5.0 double les débit par rapport à la norme PCI Express 4.0