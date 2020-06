Silicon Power lance son premier SSD M.2. en PCI Express 4.0

Un nouveau SSD est annoncé chez Silicon Power. Il s’agit du US70 : c’est un SSD au format M.2. (2280) qui exploite de la mémoire NAND Flash 3D et qui tire partie de l’interface PCI Express 4.0 4x.. Il répond à la norme NVMe 1.3. Vous l’aurez compris pour profiter pleinement des performances proposées par ce disque il faudra avoir à disposition une machine récente qui dispose d’une interface PCI Express 4.0.

Le fabricant nous indique que le US70 existe en deux capacités de stockage. Le premier modèle offre une capacité de 1 To tandis que le second grimpe à 2 To. Au niveau des performances, il est question de taux de transferts pouvant atteindre 5.000 Mo/s en lecture et 4 400 Mo/s en écriture.

Concernant la disponibilité et le prix, le constructeur a été plutôt avare en informations puisque le fabricant n’est pas allé très loin dans les détails. Tout juste savons nous que les SSD U70 seront couverts par une garantie de 5 ans, qu’ils offriront un MTFB de 1,7 millions d’heure et qu’ils supporteront une endurance de 1.800 To (pour le modèle 1 To) et 3.600 To (pour la version 2 To)