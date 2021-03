SiSoftware publie l’édition 2021 de son programme Sandra

L’éditeur SiSoftware vient de publier l’édition 2021 de son célèbre logiciel Sandra. Pour rappel, ce programme permet de détailler tous les composants matériels de votre PC. Il permet aussi de passer en revue le matériel qui le compose et d’effectuer différents types de benchs.

La version 2021 apporte pas mal de nouveautés. Elle est par exemple capable de fournir des informations sur le crypto processeur installé sur votre ordinateur. Elle peut également donner des infos concernant différents types d’espaces de stockage : les clusters de stockage, les nœuds, les pools (RAID logiciel) et les disques virtuels connectés à votre ordinateur. Sandra 2021 est aussi en mesure de délivrer des informations sur les invités de la machine virtuelle (VM) hébergés par votre ordinateur (MS Hyper-V, VmWare Workstation). A noter que les appareils d’identification biométrique sont aussi supportés.

Sandra 2021 intègre plusieurs nouveaux benchs qui permettent respectivement de tester le Crypto-Processor (TPM), les DNS internet et les machines virtuelles. Pour leur part, les benchs de processeurs ont été mise à jour.

Au niveau du support matériel, les développeurs ont ajouté la prise en charge de nombreux composants. A commencer bien évidemment par les derniers processeurs Intel et AMD et les GPU NVIDIA et AMD. Sont donc supportés par Sandra 2021 : les processeurs AMD Ryzen série 5000 (Zen3), les GPU AMD Radeon RX 6000 (RDNA2, Navi2), le processeur Hygon / AMD (Zen), les processeurs Intel Core Gen 11 préliminaire (“RocketLake” RKL), Gen 12 (“Alderlake” ADL), les puces graphiques Intel Core Gen 11 (“TigerLake” TGL), Iris Xe (Gen12) et Intel DG1 (Iris Xe Max), les dernières cartes NVIDIA GeForce RTX série 3000 (Ampère) CUDA 8.x et enfin les puces chinoises Zhaoxin / Centaure KaiXian KX-6000, KX-5000.

Vous pouvez télécharger Sandra 2021 (version 2021.1.3.31.14) sur cette page de notre section Téléchargement ou sur le site de l’éditeur.