Soldes : 199€ le disque dur USB 3.0 WD MyBook de 10 To

Pour les soldes d’été, la version 10 To du disque dur externe MyBook de Western Digital est en promo au prix de 199,99€ sur Amazon.fr. C’est un très bon tarif pour ce gros disque dur de 10 Tera Octet qui permettra de stocker une quantité astronomique de données.

-> WD MyBook 10 To à 199,99€ sur Amazon.fr

MAJ le 20/07/2020 : toujours dispo !

Pour rappel, le WD MyBook est un disque dur externe qui mesure 13,93 x 4,9 x 17,06 cm et pèse 960 grammes. Il est équipé d’une connectique USB 3.0.

Astuce : Pour ceux qui le souhaitent, sachez que le disque MyBook est démontable. Généralement à l’intérieur du boitier on trouve un disque dur au format 3,5 pouces tout ce qu’il y a de plus banal : un modèle WD RED ou WD White. Il est donc tout à fait envisageable d’extraire le disque dur de son boîtier en vue de de l’installer dans un PC de bureau ou dans un NAS, et ainsi transformer ce disque dur externe en modèle interne. Un peu comme on l’a vu récemment dans ce dossier avec un disque dur Seagate.