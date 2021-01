Soldes : le boîtier Zalman T4 soldé à 29€ + d’autres boîtiers à prix cassés

Pour ceux qui souhaitent s’assembler un petit PC à pas cher, voici une offre sympathique pour un petit boîtier min tour très abordable : le Zalman T4 qui est proposé en soldes à seulement 29,99€ sur TopAchat.

Compatible micro ATX et mini ITX, le Zalman T4 n’est pas très grand (189 x 427.5 x 364 mm) mais on peut tout de même y loger pas mal de composants. Il dispose notamment d’un emplacement 5,25″, deux emplacements 3,5″ et trois emplacements 2,5″. Il peut accueillir une carte graphique d’une longueur maximum de 300 mm.

Ce petit boîtier pourra faire l’affaire pour une petite configuration bureautique ou pour se monter un HTPC.

A noter que l’enseigne TopAchat propose d’autres boîtiers en soldes :

– le boîtier mini ITX Zalman M1 est à 39,99€ sur Topachat

– le boîtier mini tour NZXT H210 est à 59,99€ sur TopAchat

– le boîtier moyen tour InWin 805C noir est à 69,99€ sur TopAchat. Dispo aussi en rouge au même prix.

– le boîtier moyen tour InWin 904 Plus gris est à 99,99€ sur TopAchat

– Voir toutes les soldes de Bhmag