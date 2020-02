Soldes : le récap informatique / high tech des soldes 2020 dernière démarque (maj)

Voilà notre récap’ des meilleures soldes et bons plans informatique / high tech dégotés à l’occasion de la dernière démarque des soldes d’hiver 2020.

Comme d’habitude, cette news sera mise à jour régulièrement afin d’ajouter de nouvelles trouvailles et supprimer les offres obsolètes. Les nouveautés sont facilement identifiables grâce au logo “new”.

Retrouvez les soldes sur de nombreuses boutiques en ligne :

Aliexpress, Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.de, But.fr, Cdiscount, Conforama, Darty, FNAC, Gearbest, Grosbill, LDLC, Materiel.net, Rakuten, RueDuCommerce, TopAchat

Remises diverses

– Rakuten offre 10€ de remise dès 59€ d’achats avec le code “RAKUTEN10”

– LDLC offre 90% de remise sur le coin des affaires”

– TopAchat offre 7% de remise sur les PC portables gamer avec le code “YIHA”

– Materiel.net offre 25% de remise sur la zone des bonnes affaires

– Materiel.net offre 25% sur une sélection de produits Logitech

– Materiel.net offre 15% sur une sélection de moniteurs MSI

– Materiel.net offre jusqu’à 60€ de remise une sélection de kits d’évolution

– Amazon offre 20% de remise sur une sélection de produits reconditionnés

Stockage

Cartes mémoires

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 128 Go à 17,94€ sur Amazon.fr

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 200 Go à 29,99€ sur Amazon.de

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 200 Go à 30,74€ sur Amazon.fr

– la carte microSDXC Samsung EVO Plus de 256 Go à 36,41€ sur CDiscount

– la carte microSDXC SanDisk Extreme Pro 64 Go à 21,99€ sur Amazon.fr

Stockage externe

– le disque dur portable USB 3.0 Maxtor M3 de 4 To à 79,99€ sur CDiscount

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion 10 To à 134,99€ sur Amazon.de

– le NAS 2 baies QNAP TS-228A à 128,90€ chez TopAchat

– la clé usb SanDisk Ultra 64 Go à 13,99€ sur Amazon.fr

– la clé usb SanDisk Ultra 64 Go à 10,99€ sur CDiscount

– la clé usb Kingston DT100 32 Go à 7,79€ sur Amazon.fr

Stockage interne

– le SSD Crucial MX500 de 500 Go à 68,97€ sur Amazon.fr

– le SSD WD Green de 120 Go à 19,99€ sur CDiscount

– le SSD PNY CS900 de 240 Go à 32,29€ sur Amazon.fr

– le SSD Kingston A400 de 240 Go à 33,80€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. Intel 660p de 512 Go à 71,42€ sur CDiscount

– le SSD M.2. SATA WD Blue de 1 To à 111,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur Seagate Barraccuda 4 To à 71,37€ sur CDiscount avec le code “BR20”

Composants

– le kit RAM Crucial Ballistix Tactical 2×8 Go DDR4 à 76,99€ sur Amazon.fr

– la RAM Crucial Ballistix Sport LT de 8 Go DDR4 à 39,99€ sur Amazon.fr

– la Geforce RTX 2080 OC 8 Go à 604,70€ sur Amazon.es

– le kit AMD Ryzen 5 2600 + CM Gigabyte B450 AORUS Elite + RAM 16 Go + 3 mois Xbox Game Pass à 309,90€ sur TopAchat

– le kit AMD Ryzen 7 2700X + CM ASUS TUF B450 Plus Gaming + RAM 16 Go + 3 mois Xbox Game Pass + 1 jeu offert à 369,90€ sur TopAchat

Périphériques / Accessoires

– la souris MADCATZ RAT2+ à 18,99€ chez RueDuCommerce

– la souris Microsoft Comfort Mouse 4500 à 14,90€ chez TopAchat

– la souris HP OMEN 600 à 19,90€ chez TopAchat

– la souris HP Z500 à 12,48€ sur Amazon.fr

– la souris optique Corsair GLAIVE RGB à 58,65€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G502 à 31,96€ sur Materiel.net via le code “HORDE”

– la souris filaire Logitech G402 à 29,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G903 à 79€ sur Amazon.de

– la souris Razer Basilisk à 28,06€ sur CDiscount

– le clavier Corsair K95 RGB Platinum à 189,90€ chez TopAchat

– le pack clavier/souris/tapis MSI Vigor GK60R à 79,99€ sur RDC

– le pack clavier Corsair K55 + souris + casque + tapis souris à 99,90€ sur TopAchat

– le moniteur 24″ VIEWSONIC VX2458-MHD à 144,99€ sur CDiscount

– le moniteur 22″ HP à dalle IPS à 84,99€ sur CDiscount

– le lot de 2 moniteurs 24″ DELL SE2416H à 169€ sur RDC

– la caméra GoPro Hero 8 Black à 304,99€ sur Rakuten

– le volant Logitech G29 à 149,96€ sur Materiel.net via le code “SCIENCEWINS”

PC portables

– HP Pavilion Gaming 15″ (Core i5, RAM 8 Go, HDD 1 To + SSD 512 Go, GTX1660) à 799€ sur CDiscount (CDAV)

– DELL 13″ (Core i5, RAM 8 Go, SSD 256 Go) à 499€ chez CDiscount

– Leoovo Legion Y540 (Core i7, RAM 16 Go, SSD 512Go, GTX1660) à 1049€ sur CDiscount

– HP Pavilion 15,5″ CW1011F (Ryzen 5 3500U, RAM 8 Go, SSD 256 Go) à 529,99€ chez RDC

– ASUS 14″ S412DA (Ryzen 5 3500U, RAM 8Go, SSD 512 Go) à 499,90€ sur CDiscount

Smartphones

– Apple iPhone XR 64 Go à 599,99€ sur CDiscount

– Apple iPhone XS 64 Go à 599€ sur Rakuten avec le code “RAKUTEN10”

– Apple iPhone XS 64 Go à 679€ chez RueDuCommerce

– Xiaomi Redmi Note 8 4+64 Go à 165,02€ sur Amazon.fr

– Xiaomi Redmi Note 8 4+64 Go à 163,99€ sur Amazon.es

– Xiaomi Mi 9 Lite 64 Go à 229€ sur CDiscount (après ODR)

– Xiaomi Note 6 Pro 32 Go à 129,98€ sur Rakuten via le code “RAKUTEN10”

– Huawei P Smart 2019 64 Go noir à 139,99€ sur Rakuten via le code “RAKUTEN10”

– Huawei P Smart 2019 64 Go bleu à 139,99€ sur Rakuten via le code “RAKUTEN10”

– Samsung Galaxy Note 10 128 Go à 599€ sur Rakuten avec le code “RAKUTEN10”

Consoles

– le GPI Case de Retroflag à 52€ sur Rakuten avec le code “RAKUTEN10”

TV / AUDIO / VIDEO

– TV 4K 55″ SONY KD55XF9005 à 899€ sur Darty

– TV 4K 55″ OLED SONY KD55AG8BAEP à 1590€ sur Darty

– TV 4K 55″ incurvée Samsung UE55RU7372 à 549,99€ sur CDiscount

– TV 4K 75″ TLC 75EB600 à 699,99€ sur But via code “TCL200” + ODR

– le boitier TV Xiaomi Mi box S à 53,71€ sur Gearbest

– les écouteurs sans fil Xiaomi AirDots à 11,99€ sur CDiscount (CDAV)

– les écouteurs sans fil Xiaomi AirDots à 14,99€ sur CDiscount

– les écouteurs sans fil Xiaomi AirDots à 17,57€ sur Gearbest