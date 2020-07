Toshiba fait l’acquisition de la branche SSD de LiteON (maj c’est officiel)

La firme Toshiba vient de faire main basse sur la branche SSD de LiteON. Selon les termes de cet accord, Toshiba Memory versera 165 millions de dollars à LiteON pour son activité SSD, qui comprend la propriété intellectuelle, les activités de recherche et développement, les chaînes de fabrication (équipements, bâtiments, etc.), les canaux de vente et autres actifs.



le SSD Toshiba MU3

Cette acquisition va permettra à Toshiba d’augmentera sa part de marché dans le secteur des disques SSD ce qui augmentera également ses marges bénéficiaires car il est plus lucratif de vendre des disques plutôt que de la mémoire NAND 3D.

A noter que suite à ce rachat, Toshiba Memory sera rebaptisé Kioxia Holdings en octobre prochain. La transaction devrait être clôturée au cours du premier semestre de 2020.

(Actualité publiée initialement le 05/09/2019)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MAJ le 01/07/2020 : Près de 10 mois après l’annonce, l’acquisition de la branche SSD de LiteON par Toshiba vient enfin d’être finalisée. Voilà le communiqué concernant ce rachat :

Düsseldorf, Allemagne, 1er juillet 2020 – KIOXIA Holdings Corporation, leader mondial des solutions de mémoire, a annoncé aujourd’hui qu’elle comptait finaliser l’acquisition de l’activité Solid State Drive (SSD) de LITE-ON Technology Corporation, Solid State Storage Technology Corporation et sa filiale le 1er juillet 2020. La société a conclu un accord d’achat d’actions le 30 août 2019 dans le cadre de l’acquisition. Les deux parties suivent désormais les procédures nécessaires pour conclure la transaction le 1er juillet 2020. Alors que la demande de SSD continue d’augmenter avec une expansion rapide attendue dans les années à venir avec la montée en puissance de la transformation numérique, cette acquisition permettra à KIOXIA de renforcer considérablement son activité SSD et de répondre à la croissance prévue de la demande. «Chez KIOXIA, nous continuons d’accélérer notre concentration sur notre activité SSD, en particulier dans le domaine en pleine croissance du cloud computing», a déclaré Nobuo Hayasaka, président et chef de la direction de KIOXIA Holding Corporation. «Il s’agit d’une acquisition passionnante pour nous. Les excellentes capacités de Solid State Storage Technology Corporation, associées à notre technologie de mémoire flash et SSD de premier plan, offriront d’importantes opportunités de synergie et nous permettront de proposer davantage de solutions à valeur ajoutée à nos clients. Nous renforcerons notre position de leader sur le marché mondial des SSD et travaillerons au développement d’une nouvelle infrastructure TIC pilotée par les centres de données AI, 5G, IoT et Cloud. » KIOXIA prévoit de maintenir les activités de Solid State Storage Technology Corporation sous ses marques existantes.