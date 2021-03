Transcend annonce le MTE240S : un SSD M.2. NVMe en PCI Express 4.0

Le nouveau MTE240S de Transcend est un SSD M.2. NVMe de dernière génération. Il exploite une interface PCI Express 4.0 4x ce qui lui permet d’atteindre des débits nettement supérieurs à ceux permis par les SSD câblés en PCI Express 3.0. Deux versions sont annoncées : 500 Go et 1 To.

Le MTE240S de 500 Go offre des débits qui peuvent atteindre 3.800 Mo/s en lecture et 2.800 Mo/s en écriture (190K/540K iOPS) tandis que le modèle 1 To, un poil plus véloce, grimpe à 3.800 Mo/s en lecture et 3.200 Mo/s en écriture (370K/560K iOPS).

Le SSD sera commercialisé prochainement. Pour le moment, on ne connaît pas son prix. On sait simplement que les SSD MTE240S sont couverts par une garantie constructeur de cinq années.

A note que le modèle 500 Go est annoncé avec une endurance de 850 To par an et le modèle 1 To avec une endurance de 1.700 To par an.