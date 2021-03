Trois nouveaux écrans dans la gamme Pro Lite chez IIyama (maj)

Le constructeur IIyama annonce la sortie de trois nouveaux écrans dans sa gamme Pro Lite. Ils offrent tous les trois la particularité d’être équipés d’un dock USB C.

Le ProLite XUB2792HSN-B1 est un écran 27″ qui embarque une dalle IPS qui supporte une définition Full HD (1.920 x 1.080 pixels). Il offre un ratio de 16:9. Ses caractéristiques sont les suivantes : luminosité de 250 cd/m2, contraste de 1000 :1, temps de réponse de 4 ms, angles de de vision de 178/178°. Sa connectique se compose d’un port HDMI, un DisplayPort, une prise casque, un port RJ45, des enceintes 2 x 2 Watts, deux ports USB 3.0 et un dock USB C (avec chargement jusqu’à 65 Watts, LAN, DP out, USB 3.0)

Le ProLite XUB2792QSN-B1 est également un écran 27’ avec une dalle IPS mais il offre pour sa part une définition WQHD de 2.560 x 1.440 pixels. Il offre une: luminosité de 350 cd/m2, un contraste de 1000 :1, un temps de réponse de 4 ms, des angles de de vision de 178/178°. Sa connectique se compose d’un port HDMI, un DisplayPort, une prise casque, un port RJ45, des enceintes 2 x 2 Watts, deux ports USB 3.0 et un dock USB C (avec chargement jusqu’à 65 Watts, LAN, DP out, USB 3.0)

De son côté, le ProLite XUB2492HSN-B1 est un moniteur 24″ qui dispose d’une dalle IPS. Il supporte une définition Full HD de 1.920 x 1.080 pixels. Ses caractéristiques techniques sont les suivantes : luminosité de 250 cd/m2, contraste de 1000 :1, temps de réponse de 4 ms, angles de de vision de 178/178°. Sa connectique se compose d’un port HDMI, un DisplayPort, une prise casque, un port RJ45, des enceintes 2 x 2 Watts, deux ports USB 3.0 et un dock USB C (avec chargement jusqu’à 65 Watts, LAN, DP out, USB 3.0).

(Actualité publiée initialement le 16/03/2021)

MAJ le 18/03/2021 : Le constructeur vient de nous transmettre les tarifs de ses trois nouveaux écrans. Voici donc les prix publics pour chacun d’entre eux :

– IIYAMA XUB2792HSN-B1 : 270 € TTC (sortie retardée à mai 2021 !)

– IIYAMA XUB2792QSN-B1 : 330 € TTC

– IIYAMA XUB2492HSN-B1 : 220 € TTC