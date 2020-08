Ultimate Boot CD 5.3.9 : la trousse à outils des geeks a droit à une nouvelle mise à jour

Après plus de deux ans sans aucune nouvelle, la suite d’utilitaires Ultimate Boot CD vient enfin d’être mise à jour. La dernière version en date est donc la version 5.3.9 sortie hier, mardi 18 août 2020. Elle remplace la version précédente (5.3.8) sortie en mars 2018.

Ultimate Boot CD késako ?

Ultimate Boot CD se présente sous la forme d’une image ISO bootable que l’on peut graver sur CD/DVD ou stocker sur clé usb. L’image contient une ribambelle d’utilitaires et de programmes en tous genres qui permettent de dépanner un PC en effectuant plusieurs tests de composants : processeur, mémoire, disque dur, périphériques, etc.. Des utilitaires permettent aussi d’avoir des informations détaillées sur certains composants. Il est également possible d’effectuer plusieurs opérations comme : cloner un disque dur ou un SSD, le formater, le partitionner, etc..

Vous l’aurez compris, Ultimate Boot CD est une sorte de trousse à outils, version geek, qui existe depuis de nombreuses années. Le projet a été lancé en 2003 et depuis cette date son contenu s’est enrichi régulièrement et les utilitaires ont été mis à jour au fil des versions. On a déjà eu l’occasion d’en parler plusieurs fois sur Bhmag au cours de ces dernières années.

Quoi de neuf dans cette version ?

Après deux ans sans mise à jour, on aurait pu s’attendre à un nombre conséquent de nouveautés. Mais ce n’est malheureusement pas le cas puisque UBCD 5.3.9 n’est qu’une mise à jour mineure d’Ultimate Boot CD. En effet, d’après l’historique publié par l’auteur cette version inclut simplement les dernières versions des utilitaires Parted Magic, Photorec, Testdisk, Fidentify, Q&D Unit Clone. A noter que l’utilitaire SeaTools (développé par Seagate) a été rétrogradé pour sa part de la version 2.23 à la version 2.22 car la dernière version boguée avec les disques durs de grande capacité.

Où télécharger Ultimate Boot CD 5.3.9 ?

Vous pouvez télécharger gratuitement Ultimate Boot CD 5.3.9 sur son site officiel ou depuis notre section Téléchargement.