Un disque dur aux couleurs de Cyberpunk 2077 chez Seagate !

Tout comme Microsoft et sa Xbox One X en édition limitée, le fabricant Seagate surfe lui aussi sur la vague Cyberpunk 2077 et annonce la sortie d’un disque dur externe aux couleurs du jeu.

Le disque dur Game Drive édition spéciale Cyberpunk 2077 est proposé dès aujourd’hui en précommande. Deux capacités sont disponibles : 2 To au prix de 104,99€ et 5 To au tarif de 169,99€. Le disque dur dispose d’une connectique USB 3.0 tout ce qu’il y a de plus classique, ce qui fait qu’il est possible de le brancher sur une Xbox mais aussi sur n’importe autres machine (PC, Mac, etc..)

A noter que le produit sera réellement disponible à partir du juin en quantités limitées.