Un lecteur de cartes mémoires rapide chez Lexar : jusqu’à 312 Mo/s !

Le fabricant LEXAR propose un nouveau lecteur de cartes mémoires USB très rapide. C’est un modèle 3-en-1 qui supporte les cartes mémoires au format SD et microSD ainsi que les cartes Compact Flash. Ce nouveau lecteur devrait faciliter la vie des photographes et vidéastes, amateurs ou professionnels, grâce à ses taux de transferts très élevés.

LEXAR annonce en effet des débits pouvant atteindre jusqu’à 312 Mo/s avec les cartes SD et microSD UHS-II, et jusqu’à 160 Mo/s pour les cartes CompactFlash. A noter que les cartes SD et micro SD UHS-I devront se contenter de taux de transferts plus réduits pouvant aller jusqu’à 170 Mo/s.

L’appareil dispose d’une connectique USB 3.1 de type C ce qui permet de le brancher à la plupart des ordinateurs récents. Mais pour ceux qui ne possèdent pas encore de connecteurs de ce genre, le lecteur est également fourni avec un câble USB C vers USB A.

Le lecteur 3-en-1 de Lexar sera disponible dans le commerce ce mois-ci au prix de 39,99€.