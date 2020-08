Un nouveau moniteur 27″ 4K chez Philips : le 279C9

Chez Philips, un nouveau moniteur est annoncé : le 279C9. C’est un écran 27″ au format 16/9 qui est équipé d’une IPS. Il supporte une définition 4K UHD de 3.840 x 2.160 pixels. Ce modèle offre la particularité d’être bordeless afin de faciliter son usage en configuration multi écran.

Le 279C9 propose un taux de rafraîchissement de 60 Hz, un temps de réponse de 5 ms (gris à gris), une luminosité de 400 cd/m², un taux de contraste de 1300:1 et des angles de vision de 178/178°.

Le moniteur Philips 279C9 est certifié HDR400 et il supporte la technologie FreeSync d’AMD. A noter qu’il prend également en charge les technologies Low Blue (pour réduire les émissions de lumière bleue), Flicker (pour limiter les scintillements) et EasyRead (pour un meilleur confort de lecture).

L’écran dispose d’une connectique qui se compose d’un DisplayPort 1.4, de deux ports HDMI 2.0 et d’un hub usb (1 USB C + 4 USB C 3.2 dont deux avec charge rapide jusqu’à 65 Watts).

Le Philips 279C9 est disponible dès maintenant au tarif de 529€.