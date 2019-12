Un nouveau moniteur 27″ design et fin chez Philips : le 276C8

Le dernier bébé de Philips, le 276C8, est un moniteur 27″ QHD (2.560 x 1.441 pixels) au format 16/9ème qui se veut très design. L’écran est extrêmement fin et surtout sans bords ce qui pourra plaire aux amateurs de multi écrans.

Au niveau technique, l’appareil est doté d’une dalle IPS qui offre un taux de rafraîchissement de 75 Hz, un temps de réponse (gris à gris) de 4 ms, une luminosité de 350 cd/m², un taux de contraste de 1000:1 et des angles de vision de 178/178°.

Le 276C8 est un moniteur polyvalent qui pourra répondre à la plupart des utilisations : bureautique, multimédia ou même pour les jeux. En effet, grâce à son temps de réponse faible (4 ms) et le support de la technologie FreeSync d’AMD et du HDR10, l’engin pourra convenir aux joueurs comme aux non joueurs.

A noter que le Philips 276C8 intègre également des fonctions “LowBlue” (pour réduire les émissions de lumière bleue), “Flicker Free” (pour réduire le scintillement) et “RasyRead” (pour un meilleur confort de lecture).

La connectique du moniteur se situe au niveau de son pieds. On trouve : 1 port HDMI 2.0, 1 port HDMI 1.4 et un port USB C 3.2 qui permet de recharger toutes sortes d’appareils (smartphones, tablettes, PC portables, etc…) dans la limite de 65 Watts.

Le Philips 276C8 sera disponible prochainement en boutiques. On devrait pouvoir le croiser en magasin au cours du mois de décembre. Son prix sera de 369 euros.