Un nouveau SSD 2,5″ SATA chez ADATA : le SU720 !

Le SU720 est un nouveau SSD du fabricant ADATA. C’est un SSD au format 2,5 pouces comme il en existe déjà beaucoup dans le commerce. Le SU720 exploite une interface SATA III à 6 Gb/s et embarque de la mémoire NAND Flash 3D (très certainement QLC).

Le constructeur annonce la sortie de deux variantes du disque. Le premier offre une capacité de 500 Go tandis que le second grimpe à 1 To.

Au niveau des débits, on est sur quelque chose d’assez classique puisque les SSD SU720 d’ADATA offrent des taux de transferts de 520 Mo/s en lecture et de 450 Mo/s en écriture. (Pas quoi sauter au plafond…) Le tout avec respectivement 50.000 et 65.000 iOPS en lecture / écriture 4K.

Les tarifs n’ont pas été communiqués pour l’instant. On sait par contre que les SSD seront couverts par une garantie de trois ans.