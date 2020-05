Un nouveau SSD M.2. NVMe pointe le bout de son museau chez Lexar

Un nouveau SSD est annoncé chez LEXAR, il s’agit du Professional NM700. C’est un SSD au format M.2. NVMe. Il embarque une interface PCI Express 3.0 4x compatible NVMe 1.2 et il dispose de mémoire NAND Flash 3D TLC.

Trois versions du NM700 sont annoncées par le fabricant : 256 Go, 512 Go et 1 To. Ils proposent les taux de transferts suivants :

– Lexar NM700 256 Go : 3.500 Mo/s en lecture, 1.200 Mo/s en écriture (200K/242K iOPS)

– Lexar NM700 512 Go : 3.500 Mo/s en lecture, 2.000 Mo/s en écriture (332K/275K iOPS)

– Lexar NM700 1 To : 3.500 Mo/s en lecture, 2.000 Mo/s en écriture (293K/272K iOPS)

Le NM700 sera disponible à la vente ce mois ci au prix de 79,99€ en version 256 Go, 129,99€ en version 512 Go et 199,99€ en version 1 To.