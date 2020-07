Un “petit” SSD de 100 To à 40.000 dollars, ça vous dit ?

Le SSD ExaDrive DC est un SSD qui a été lancé il y a deux ans par la firme américaine Nimbus Data. On en parlait d’ailleurs dans cette actualité à l’époque. C’est un disque haut de gamme à destination des entreprises et notamment des Data Centers (d’où le “DC” dans son nom).

Si on parle à nouveau de ce SSD aujourd’hui c’est parce que le SSD commence enfin à être commercialisé et le moins que l’on puisse dire c’est que ce SSD haut de gamme à tout d’un grand. Même au niveau du tarif !

En effet, le SSD ExaDrive DC est disponible en deux grosses capacités : 50 To et 100 To. Le modèle d’une capacité de 50 To s’affiche au prix de 12.500 dollars (soit 250$ le Tera Octet) tandis que le modèle de 100 To s’affiche au tarif de 40.000 dollars (soit 400$ le To) sur le site du fabricant.

Pour rappel, la gamme ExaDrive DC est une gamme de SSD un peu particulière puisque pour atteindre de telles capacités de stockage le SSD n’est un pas un modèle au format 2,5″ traditionnel mais un modèle de 3,5″ (comme les disques durs internes).

Le SSD exploite de la mémoire NAND Flash 3D MLC et il offre débits pouvant atteindre 500 Mo/s en lecture et 460 Mo/s en écriture, le tout avec 114K/105K iOPS en lecture/écriture 4K.

Couverts par une garantie de 5 ans, les SSD ExaDrive DC de Nimbus Data sont annoncés avec un MTBF de 2,5 millions d’heures.