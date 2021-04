Une mise à jour 1.21 pour CyberPunk 2077

– Résolution d’un bug dans Contrat : Ça chauffe… à cause duquel le joueur ne pouvait pas faire baisser la température de 8ug8ear.

– Résolution d’un bug où l’impossibilité de récupérer l’éclat « Envoyez une équipe » dans Cyberpsycho repéré : Charcu au rabais pouvait bloquer la progression. Lire l’éclat est désormais un objectif facultatif.

– Résolution d’un bug dans Down on the Street où Takemura restait bloqué sur les quais de Japantown si le joueur choisissait de se rendre seul chez Wakako et quittait la zone trop tôt.

– Résolution d’un bug dans Cyberpsycho repéré : Rituel sanglant où les indices n’étaient pas validés si le joueur les scannait avant de parler au PNJ blessé.

– Spray Paint devrait désormais se déclencher correctement lorsque le joueur s’approche de Brendan.

– Résolution d’un bug dans Play It Safe où le jeu pouvait afficher un écran noir bloquant toute progression lorsque le joueur se connectait au point d’accès.

– Résolution d’un bug où il était impossible de terminer Crime signalé : Dragage si le joueur avait ouvert le container avant de scanner les traces de sang.

– Résolution d’un bug où un Maelstromer pouvait apparaître dans une zone inaccessible et bloquer la progression du joueur dans Losing My Religion/Sacrum Profanum.

– Résolution d’un bug bloquant la progression dans l’une des Agressions en cours à Japantown.

– Résolution d’un bug qui pouvait provoquer un crash du jeu pendant Contrat : Serment d’Hippocrate si le joueur sautait par la fenêtre après l’avoir cassée.

– Résolution de divers bugs où les ennemis passaient à travers des objets ou flottaient dans les airs dans Activité criminelle suspectée : Violation de politique de confidentialité.

– Résolution d’un bug dans Activité criminelle suspectée : Violation de politique de confidentialité où des ennemis bloqués derrière un hangar pouvaient bloquer la progression.

– Les appels holo de Mitch ne devraient plus rester bloqués et se répéter s’ils ont été interrompus auparavant.

– Correction de l’apparence de Johnny dans diverses quêtes.

– La voiture de Dennis devrait désormais apparaître correctement dans Big in Japan.

– Le joueur peut désormais monter dans la voiture de Dennis par le côté droit dans Big in Japan.

– Les fenêtres de la cabane ne devraient plus se briser lors de l’ouverture du container dans Big in Japan.

– Big in Japan échoue désormais si le joueur abandonne Haruyoshi après avoir ouvert le container au lieu de le conduire en lieu sûr.

– Résolution d’un bug où le joueur ne pouvait plus utiliser d’armes et de consommables après être sorti de la camionnette de Takemura dans Down on the Street.

– Le joueur ne peut plus appeler Takemura pendant la rencontre avec Oda dans Down on the Street.

– Résolution d’un bug où le joueur pouvait trouver Oda sur le pont reliant Watson à Westbrook avant de se rendre à la planque de Takemura dans Search and Destroy.

– Résolution d’un bug dans Down on the Street où Oda pouvait entrer en collision avec la voiture du joueur si elle était garée sur son chemin.

– Résolution d’un bug dans Désir brûlant/Night Moves où l’objectif pouvait rester bloqué sur « Attendre que l’homme en détresse vous appelle » après l’échec de la quête.

– Résolution d’un bug où la porte de la clinique du charcudoc Cassius Ryder ne s’ouvrait pas, empêchant le joueur de terminer Le contrat.

– Saul ne suivra plus le joueur partout s’il quitte la zone de quête après l’avoir libéré dans Riders on the Storm.

– Résolution d’un bug qui pouvait faire apparaître une tempête de sable en pleine ville si le joueur effectuait un voyage rapide vers Night City pendant Killing in the Name ou Riders on the Storm.

– Riders on the Storm échoue désormais si le joueur quitte le camp de Wraiths avant d’avoir sauvé Saul.

– Contrat : Indemnites de depart devrait désormais se déclencher correctement après avoir approché la zone de quête.

Gameplay

– Résolution d’un bug qui faisait apparaître des agents du NCPD dans le dos du joueur si celui-ci commettait un crime sur le toit d’un bâtiment.

– Résolution d’un bug qui empêchait le joueur d’utiliser une échelle pour sortir de l’eau.

Visuel

– Résolution de divers bugs de clipping liés aux vêtements des PNJ.

IU

– Une icône apparaît à nouveau au-dessus des PNJ affectés par le piratage rapide Distraire les ennemis.

– L’IU du scanner est désormais moins encombrée.

– Résolution d’un bug qui faisait disparaître les textes en japonais/chinois traditionnel si le joueur modifiait la langue de l’interface utilisateur pour passer de l’anglais à l’une de ces langues.

Stabilité et performances

– Diverses améliorations de la gestion de la mémoire (réduction du nombre de crashs).

Modifications spécifiques aux consoles

– Dans le mode photo, les joueurs devraient désormais pouvoir sélectionner des stickers en utilisant la touche cercle avec la version japonaise du jeu sur PlayStation 4.

Modifications spécifiques à Stadia

– Résolution de soucis graphiques sur un pont à Mikoshi dans Belly Of The Beast/Changes.