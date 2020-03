Une nouvelle version du programme Sandra 2020 est disponible

L’éditeur SiSoftware vient de mettre en ligne une nouvelle version de son programme d’informations SANDRA. Pour rappel, ce logiciel SANDRA permet de lister touts les composants et détails techniques de votre machine, il permet aussi aussi de tester les performances de nombreux composants grâce aux benchs intégrés au logiciel.

Le logiciel SANDRA est maintenant disponible en version 2020 SP3. Cela lui apporte le support des “capacités étendues” du PCI Express mais aussi plusieurs améliorations au niveau de la stabilité et de la fiabilité des benchs GPU.

Vous pouvez télécharger Sandra 2020 SP3 version 2020.3.30.31 sur cette page de notre section Téléchargement.

Voilà les nouveautés de cette version :

Hardware Support:

– Additional PCIe extended capabilities support

GPGPU Benchmarks:

– Cryptography: Data block size changed to ~1500 bytes similar to Ethernet packet

– Various stability and reliability improvements