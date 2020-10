ViewSonic Elite XG320U : un écran 32″ 4K UHD pour les gamers

Le moniteur Elite XG320U et un nouvel écran gaming proposé par le fabricant ViewSonic. L’appareil est un modèle 32 pouces équipé d’une dalle IPS. Il supporte une définition 4K Ultra HD de 3840 x 2160 pixels.

Le XG320U est un écran gamer plutôt haut de gamme. Il est équipé de la technologie AMD FreeSync Premium Pro et de la certification VESA DisplayHDR 600. Au niveau de ses spécifications techniques, on sait qu’il offre un temps de réponse de 1 ms (mprt) et une luminosité de 600 cd/m², par contre son contraste n’est pas précisé.

Au niveau de la connectique, l’écran XG320U proposes ports DisplayPort et HDMI 2.1 ainsi qu’une prise audio pour le casque. Des enceintes sont également de la partie ainsi qu’un éclairage RGB.

Le fabricant annonce que le ViewSonic XG320U sera disponible dans le commerce au début de l’année 2011 au tarif de 990€.