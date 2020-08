Western Digital ajoute un SSD M.2. NVMe à sa gamme MyPassport SSD

Western Digital annonce une nouvelle version de son MyPassport SSD. Il s’agit toujours d’un SSD portable USB 3.0 mais désormais, l’engin embarque un SSD au format M.2. NVMe d’où des performances doublées par rapport à la génération précédente. Le nouveau MyPassport SSD offre en effet des débits de 1 Go/s aussi bien en lecture qu’en écriture.

Comme on peut le voir ci-contre, le MyPassport SSD est assez compact. On peut donc le transporter facilement avec soi lors de ses déplacements. Sa coque en métal renforcé lui permet de résister aux chocs, aux vibrations, et aux chutes (jusqu’à 1,98 mètres).

Le SSD est doté d’un connecteur USB C afin de le brancher facilement sur de nombreux appareils (PC, MAC, consoles, etc..) mais un adaptateur USB-C vers USB-A est aussi fourni pour le connecter sur des machines un peu plus anciennes dépourvues du fameux connecteur.

Le MyPassport SSD existe en trois capacités de stockage : 500 Go (159€), 1 To (251€) et 2 To (417€) et il est décliné en quatre coloris : gris, bleu, or et rouge.