Xbox Series S : Microsoft officialise la console et annonce un prix de 299,99€

En plus de la Xbox Series X qui devrait coûter 499€ d’après les rumeurs, Microsoft propose également la Xbox Series S, une version moins coûteuse annoncée au tarif de 299,99€. L’information a été officialisée ce matin par Microsoft.

Pour le moment, on ne connaît pas l’ensemble des caractéristiques techniques de la machine mais tout porte à croire que cette version moins puissante pourrait être prévue pour un affichage Full HD (contre 4K pour la Series X) et surtout elle serait dépourvue de lecteur Blu-ray HD. Ce serait donc une console 100% numérique comme l’est déjà l’actuelle Xbox One S All Digital.

D’après le rumeurs, l’annonce pourrait avoir lieu le 10 novembre 2020.

L’information a été confirmée par Microsoft sur Twitter :

👀 C’est le moment d'officialiser ! Xbox Series S | Des performances nouvelle génération dans la plus ᵖᵉᵗⁱᵗᵉ Xbox jamais conçue. 299,99€. Nous sommes impatients d'en partager plus ! Bientôt. Promis. pic.twitter.com/mY08pgc1tv — Xbox FR (@XboxFR) 8 septembre 2020

Voilà une vidéo de présentation qui a été leakée ce matin sur Twitter :

no point holding this back now I guess pic.twitter.com/SgOAjm3BuP — WalkingCat (@_h0x0d_) 8 septembre 2020