Xbox Series S/X : il faudra débourser 269,99€ pour ajouter 1 To supplémentaire

Afin d’augmenter la capacité de stockage des futures consoles Xbox Series S et X, il sera possible d’utiliser un disque dur externe (ou un SSD externe) en le connectant simplement en USB 3.2. Cette solution sera toutefois beaucoup moins performante que le stockage interne de la machine.

En effet, comme on l’a vu dans cette actualité la Xbox Series S sera équipée d’origine d’un SSD M..2 NVMe PCI Express 4.0 de 500 Go et la Xbox Series X d’un SSD M.2 NVMe PCI Express 4.0 de 1 To.

Pour accroître la capacité des deux consoles tout en conservant un bon niveau de performances, Seagate proposera une solution maison qui se présentera sous la forme d’une sorte de cartouche. Cette carte d’extension permettra d’ajouter 1 To de stockage supplémentaire aux consoles Xbox Series S et X. Son prix sera par contre assez élevé puisqu’il faudra débourser la bagatelle de 269,99€ pour acquérir le module.

Conçue en collaboration avec Microsoft, la carte d’extension de stockage Seagate pour la Xbox Series X|S est le seul périphérique de stockage externe à préserver les performances de l’architecture Xbox Velocity avec des jeux optimisés pour la nouvelle génération de consoles Xbox. Elle reflète parfaitement les fonctionnalités des SSD internes de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, en ajoutant 1 To de capacité, de quoi permettre aux joueurs de collectionner les titres anciens comme nouveaux issus de quatre générations de Xbox, dont les jeux existants Xbox One, Xbox 360 et Xbox d’origine rétro compatibles. La carte d’extension de stockage Seagate pour la Xbox Series X|S est couverte par une garantie limitée de trois ans et sera disponible au prochain trimestre au prix de 269,99 €.