Xbox Series X : elle pourrait coûter 499 euros et être annoncée le 10 novembre 2020

On connaît depuis le mois de mars le design et les caractéristiques techniques officielles de la prochaine console Xbox Series X de Microsoft. Aujourd’hui, c’est le prix de cette dernière qui vient de filtrer sur le web. Et apparemment si l’on en croit les derniers leaks il faudra débourser la bagatelle de 499$ pour acquérir la nouvelle machine de Microsoft ce qui correspondra très certainement à 499€ dans notre contrées.

D’après les rumeurs la console devrait être annoncée le 10 novembre prochain.

MAJ : Microsoft a officialisé la sortie d’une Xbox Series S et a même annoncé son prix : 299,99€. On en parle dans cette news.