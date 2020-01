Captvty 2.8.6.2 est un logiciel très pratique qui permet à la fois de visionner et de télécharger les émissions proposées en replay (également appelé rattrapage) par les chaînes de télévision et cela sans avoir besoin de se rendre sur le site web des chaînes en question. Pratique par exemple pour voir et revoir une émission, un film ou une série qui est passée à la TV et que vous avez loupé.

Captvty offre également d'offre fonctionnalités sympathiques en complétement de ses fonctions principales. Il permet par exemple de télécharger facilement des vidéos issues des plateformes vidéos telles que Youtube, Dailymotion, INA, Arte, etc... Captvty permet aussi de convertir des vidéos vers les formats MP4 / MKV ou d'assembler plusieurs vidéos entre elles.