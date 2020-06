CrystalDiskInfo 8.6.1 est un programme très pratique et très utile qui permet d'obtenir de nombreuses informations sur les disques durs et les SSD connectés à votre machine.

CrystalDiskInfo fournit un éventail assez large de renseignements : la référence du matériel, (marque et modèle), sa capacité de stockage, le firmware utilisé, le numéro de série du matériel, son interface (SATA, USB, etc..), la norme de l'interface (SATA II, SATA III, etc..), la lettre de lecteur utilisé par l'appareil (D:, E:, F:, etc..), les fonctionnalités supportées (Smart, NCQ, TRIM, etc..), la température du matériel, la taille de la mémoire cache, la nombre de mise en marche du produit, sa durée de fonctionnement et bien d'autres choses encore...

CrystalDiskInfo est un logiciel d'informations très complet. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est utilisé par de nombreux magazines informatique ou sites web (dont Bhmag notamment) lors des tests de SSD ou de HDD afin d'obtenir un maximum de détails sur les produits analysés.

A noter que le programme CrystalDiskMark permet pour sa part de mesurer les performances des unités de stockage (HDD, SSD, etc..)