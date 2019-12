USBDeView 2.85 est un programme très utile capable de fournir de nombreuses informations concernant les périphériques USB connectés à votre PC.

Il est par exemple capable de fournir les informations suivantes : le nom du périphérique, sa description, son numéro de série, la date et l'heure à laquelle il a été connecté à votre machine pour la première fois (même s'il n'est plus connecté), le VendorID, le ProductID, la lettre de lecteur utilisé, le nom du driver utilisé, et bien d'autres choses encore... Il peut par exemple servir aussi à tester les performances d'une clé usb ou à activer/désactiver l'AutoPlay.

Si vous utilisez une version 64-bit de Windows Vista ou de Windows 7, sachez qu'une version 64-bit du logiciel est disponible ici sur le site de l'éditeur