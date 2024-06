AORUS Gen5 14000 : un SSD Gigabyte encore plus performant

Tout naturellement, après les AORUS Gen5 10000 et Gen5 12000, le fabricant Gigabyte annonce l’arrivée prochaine du AORUS Gen5 14000. Il s’agit une fois encore d’un SSD M.2. NVMe équipé d’une interface PCI Express 5.0 4x. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et un contrôleur Phison PS5026-E26.

Plus véloce que ses précédesseurs, le Gen5 14000 offre des taux de transferts qui peuvent atteindre et même dépasser les 14.000 Mo/s en lecture. Voilà d’ailleurs les débits proposés par les différents modèles de 1 To, 2 To et 4 To :

AORUS Gen5 14000 1 To : 13.600 Mo/s en lecture, 10.200 Mo/s en écriture

13.600 Mo/s en lecture, 10.200 Mo/s en écriture AORUS Gen5 14000 2 To : 14.500 Mo/s en lecture, 12.700 Mo/s en écriture.

14.500 Mo/s en lecture, 12.700 Mo/s en écriture. AORUS Gen5 14000 4 To : 14.100 Mo/s en lecture, 12.600 Mo/s en écriture.

Couverts par une garantie de cinq ans, les SSD AORUS Gen5 14000 de Ggiabyte sont annoncés avec un MTBF de 1,6 millions d’heures et une garantie de cinq années.

Les trois capacités (1, 2 et 4 To) offrent respectivement une endurance de 700 TBW, 1400 TBW et 3000 TBW.

Pour l’instant, on ne sait pas quand ni à quel tarif les SSD Gigabyte AORUS Gen5 14000 seront proposés.