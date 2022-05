Comment choisir une box internet pour gamers ?

Vu la dématérialisation des jeux vidéo aujourd’hui, disposer d’une bonne connexion à internet s’avère nécessaire si vous voulez profiter d’une excellente expérience de jeu. Ainsi, dans de nombreux cas, vous gagnerez beaucoup à opter pour un bon abonnement box internet gaming.

Pour choisir la box internet la plus puissante pour gamers, vous devez prendre en compte certains critères. Ceux-ci varient souvent en fonction des usages de chaque joueur, mais vous pouvez les ramener à quelques points essentiels : le débit en téléchargement, la latence et la stabilité de la connexion, etc. Voici tous les éléments clés à considérer pour bien sélectionner une box internet pour le gaming.

Opter pour une offre avec une latence (ping) basse

Un bon abonnement box internet pour gamers doit offrir une latence aussi faible que possible. Pour jouer en ligne, le temps de latence (temps que les données mettent pour aller du mobile ou de l’appareil au serveur) doit rester sous les 100 millisecondes. Toutefois, pour un grand nombre de joueurs même ce temps parait élevé. Ces derniers conseillent une latence de moins 60 millisecondes.

Si vous souhaitez profiter des conditions de jeu optimales, vous devez disposer d’un ping de moins de 40 ou de 20 millisecondes. Sachez que pour certains joueurs, une box internet pas cher s’avère primordiale. Cependant, pour conserver une latence basse et stable, nous vous recommandons de choisir une box premium qui revient un peu plus cher. La plupart des fournisseurs d’accès à internet proposent ce genre d’offre.

Par ailleurs, notez que la fibre optique permet d’atteindre les meilleurs temps de latence pour le gaming. Avec cette dernière, les temps du ping moyens correspondent à moins de 5 à 10 millisecondes. Ce qui devance largement le VDSL et l’ADSL qui affichent respectivement des temps de latence moyens de 40 millisecondes et 60 à 80 millisecondes.

Retenez également que la latence d’une connexion peut varier, même quand vous jouez, en fonctions de l’occupation du serveur. Néanmoins, les deux éléments de base demeurent la distance du serveur et le type de connexion internet. Une fois encore, la fibre optique apparait comme le meilleur choix.

Considérer la vitesse de connexion à internet

Ce critère semble capital dans le choix d’une box internet pour gamers. Pour vous assurer des téléchargements rapides, vous devez profiter du très haut débit. De fait, un nombre croissant de téléchargements s’avèrent requis sur les jeux vidéo. Ceci, aussi bien sur PC que sur les consoles telles que Xbox, PS4, PS5, Switch, etc. Pour vérifier votre vitesse de connexion à internet, vous pouvez effectuer un test de débit. Celui-ci demeure un outil en ligne qui vous permet de connaitre la qualité de votre ligne et la vitesse à laquelle vous pouvez télécharger des fichiers, charger des pages web sur votre logiciel, etc…

Voici les téléchargements dont un joueur a souvent besoin :

Le jeu lui-même : ce dernier peut peser plus de 100 Go lorsqu’il s’agit des jeux AAA ;

; Des extensions : cela concerne des contenus payants et autres DLC ;

Les mises à jour : mises à jour des logiciels, jeux vidéo ou console.

En optant pour une connexion en fibre optique 1 Gb/s, vous pouvez télécharger un jeu vidéo de 100 Go en 20 ou 25 minutes. En revanche, avec une connexion VDSL 30 Mb/s vous allez patienter plusieurs heures avant de télécharger un tel jeu vidéo. Dans le cas de l’ADSL, vous pouvez parfois compter plus d’une semaine pour effectuer un téléchargement pareil. Même si le problème se fait moins ressentir avec les extensions, les différences demeurent énormes.

Choisir une box internet avec des options de Cloud gaming incluses

Un bon abonnement box internet, en plus de garantir une bonne connexion, peut également offrir l’accès à un nombre important de jeux vidéo à jouer en Cloud Gaming. Ces jeux concernent généralement des titres cultes comme les Batman Arkham ou Tomb Raider, et donc rarement des jeux récents.

Cette option peut toutefois vous permettre de savoir davantage sur les titres qui ont marqué l’histoire desdits jeux et d’enrichir votre expérience en la matière. Si vous souhaitez disposer d’une option Cloud gaming en plus, vous devez débourser 10 à 15 € par mois supplémentaires. Les fournisseurs d’accès internet qui proposent cette fonctionnalité donnent également la possibilité aux joueurs d’acquérir une manette de jeux adaptés.

Cependant, vous pouvez toujours utiliser les manettes PlayStation ou Xbox pour accéder au catalogue de jeux vidéo en Cloud gaming. Nous vous conseillons de vous renseigner sur ce sujet au moment de souscrire à un abonnement box internet. D’un autre côté, ces options n’exigent pas de téléchargement, mais un bon débit demeure recommandé pour profiter au maximum des parties.

Privilégier l’accès à la fibre optique ou au moins au VDSL

Même si la fibre optique reste largement recommandée pour les jeux vidéo, cette solution n’est pas accessible à tous les joueurs. En effet, beaucoup d’internautes doivent encore se contenter de l’ADSL et du VDSL. Les box ADSL ne garantissent pas un bon débit ni une bonne latence. Dans les meilleures conditions, ce type de connexion à internet ne permet pas d’aller au-delà de 15 Mb/s.

Le VDSL qui constitue son évolution peut cependant aller jusqu’à 70 Mb/s ou même à 100 Mb/s dans les meilleurs cas. Par conséquent, ce dernier peut très bien vous permettre de télécharger des jeux. En revanche, l’ADSL demeure très lent, ce qui ne convient pas pour les jeux AAA qui pèsent des dizaines de gigas.

Notez tout de même que les latences de l’ADSL semblent souvent assez basses pour permettre de profiter une expérience de jeu plus ou moins bonne. Face à de telles insuffisances, il n’existe pas malheureusement beaucoup de solutions pour accompagner l’ADSL en matière de gaming. Les Box 4G et clés 4G paraissent trop limitées en data chaque mois.

De plus, une offre satellite ne permettrait pas d’accompagner efficacement ce type de connexion internet, puisque cette dernière coûte cher, et souffrirait dans ce cas de trop hautes latences (100 à 200 millisecondes). Les adeptes de jeux vidéo abonnés à l’ADSL doivent donc encore patienter. En considérant tout cela, l’accès à la fibre optique ou au moins au VDSL semble primordial pour jouer en ligne confortablement.