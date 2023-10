Si vous vous intéressez au monde du hardware depuis plusieurs années et que vous appréciez lire les actualités et les tests de matériel, alors vous devez très certainement vous rappeler du site Materiel.be.

En effet, s’il y a bien un site hardware qui a marqué le début des années 2000 c’est bien Materiel.be. Un site hardware créé par un passionné de matos : Stéphane Charpentier, qui s’était fait connaître jusqu’alors par un topic sur le forum HFR puis avec un site entièrement consacré à la carte mère ECS K7S5A.

Lancé en 2002, le site Materiel.be rencontre très vite son public (et du succès) grâce à des actualités, des tests et surtout des comparatifs (parfois énormes) proposés par Stéphane et son équipe. On se rappelle par exemple de ses gros comparatifs d’alims, de processeurs et de cartes graphiques qui opposaient de nombreux modèles, permettant ainsi d’aiguiller les lecteurs vers les produits les plus adaptés à leurs besoins et à leurs budgets.

Le site était objectif et très complet ce qui plaisait aux lecteurs qui pouvaient ainsi s’informer en toute transparence. Des lecteurs qui formaient une communauté de passionnés très active et très présente via les commentaires du site mais aussi via le forum.

En 2004, le site Materiel.be est racheté par la société Comparhaut (qui édite les comparateurs de prix Rue-Montgallet et Rue-Hardware) et dans la foulée le site Materiel.be change de nom et devient Matbe.com. Stéphane devient alors rédacteur en chef du site et continue de publier des tests et des comparatifs. Un poste qu’il occupera jusqu’en 2010, avant de quitter l’aventure et de voguer vers de nouveaux horizons….

A noter que bien que Stéphane soit parti en 2010, le site continuera d’exister encore quelques années… Devenu PCWorld.fr en 2009, le site changera à nouveau de nom en 2014 pour devenir Laruche.com. Mais finalement en 2015 l’information tombe : la société Comparhaut est placée en liquidation judiciaire, puis les sites sont fermés.

Afin d’avoir des nouvelles de Stéphane et avoir son point de vue sur son parcours, j’ai souhaité l’interviewer. Celui-ci a tout de suite répondu présent et a accepté mon invitation. Je vous propose donc de découvrir ci-dessous l’interview de Stéphane Charpentier.

Quelques dates clés :

– 2002 : création du site k7s5a.free.fr

– 2002 : création du site Materiel.be

– 2004 : Comparhaut rachète Materiel.be

– 2004 : Materiel.be devient Matbe.com

– 2009 : Matbe devient PCWorld.fr

– 2010 : Stéphane quitte PCWorld.fr

– 2014 : PCWorld.fr devient Laruche

– 2015 : Comparhaut est en liquidation judiciaire

Présentation / Historique

Bonjour Stéphane ! Je suis content de te recevoir sur Bhmag ! Merci de m’accorder cette interview. Tout d’abord comment vas-tu ?

Bonjour Sebastien, merci pour cette initiative je trouve ça très sympa cette série d’interviews sur les anciens sites de hardware français. Ça va plutôt pas mal, assez heureux dans ma vie. Juste que là récemment je me suis cassé le poignet en Corse en pratiquant une de mes passions : le VTT. Mais j’ai l’habitude, je me suis déjà cassé quelques os en pratiquant ce sport un peu dangereux.

Pour démarrer cette interview et les présentations, est-ce qu’on peut dire Stéphane que tu es « un enfant » de HardWare.fr ? (Non non, Stéphane n’est pas le fils caché de notre ami Marc pour ceux qui nous lisent ;-) ) Si je me permets cette petite allusion c’est parce que (sauf erreur de ma part) ton aventure dans le monde du hardware a pris ses racines sur les forums HFR avec un post consacré à la carte mère ECS K7S5A.

En effet, on peut dire que tout a démarré sur ce forum. Plus de 20 ans plus tard, j’y suis toujours actif, plus vraiment dans la catégorie hardware mais plutôt dans la catégorie discussions. Je m’y suis même fait des amis français et belges. Régulièrement on se rencontre pour faire ce qu’on appelle des kiroules avec des forumeurs rencontrés sur le topic VTT ou des kicabrio avec un groupe de passionnés belges de cabriolets sportifs. Et évidemment des kimousses où le but est juste de boire un verre. C’est un forum très attachant, avec une mentalité et des codes particuliers mais une fois qu’on y a mis le clavier difficile d’en sortir !

Pour se remettre dans le contexte : tu publies en 2002 un post sur le forum HFR ( qui est toujours en ligne d’ailleurs ) dans lequel tu expliques en long en large et en travers comment optimiser et bidouiller la carte mère ECS K7S5A qui est une vraie pépite pour l’époque (un peu comme la ABIT BH6 en son temps). Peux tu nous dire : pourquoi cette carte mère et pas une autre ? Et surtout pourquoi t’être lancé dans ce guide ? (un peu comme la ABIT BH6 en son temps).

C’est une très longue histoire. A l’époque, je ne suis plus vraiment actif dans le montage PC. J’ai bidouillé des PC quand j’étais adolescent, à l’époque des premiers Pentium etc. mais ensuite je suis rentré dans le monde du travail où j’utilisais les PC portables fournis par mes employeurs. Je m’étais donc assez éloigné du montage hardware. Je n’avais même plus de PC fixe à la maison. En 2001, je suis consultant dans le domaine du logiciel SAP pour une firme américaine, dans laquelle je ne me plais pas trop et je m’apprête à démissionner. Sauf qu’arrivent les attentats du 11 septembre, époque où pas mal de projets sont ralentis ou stoppés. Je joue alors de malchance car un chasseur de tête envoie mon CV anonymisé à mon patron. Anonymisé certes sauf que la pièce attachée porte mon nom.

Bref, mon chef me dit qu’il n’a plus confiance en moi, bla-bla-bla, mais en réalité cela l’arrange bien de pouvoir se débarrasser de moi vu le ralentissement de l’activité économique. Me voilà donc sans travail mais surtout sans ordinateur vu que j’ai dû le rendre à mon employeur. N’ayant pas envie de mettre beaucoup d’argent dans un PC, je commence à regarder les cartes mères bons marchés. J’achète alors la fameuse K7S5A que j’associe à un Athlon XP 1800+ si je me souviens bien.

La raison pour laquelle je me suis lancé dans ce guide, c’est parce qu’il y avait pas mal de gens qui posaient des questions sur la K7S5A sur le forum. Il faut avouer qu’elle était un poil capricieuse, notamment au niveau de la RAM. Comme j’avais réussi à la dompter et que j’avais déjà pas mal d’infos glanées sur Internet, je me suis dit que ce serait pas mal de rassembler toutes les informations trouvées à propos de cette carte, qui était très populaire de par son prix très démocratique, moins de 60 euros si mes souvenirs sont exacts.

Ce topic a fait un tel carton à l’époque que tu as décidé dans la foulée de dédier intégralement un site ( k7s5a.free.fr ) à cette carte mère afin d’aider les utilisateurs de cette fameuse carte mère. Grâce à ce site tu as du aider pas mal de monde je présume ?

J’ai en effet lancé ce site pour faciliter l’accès aux questions et réponses à propos de la carte. J’ai été extrêmement surpris du succès de K7S5A.free.fr. En effet, je recevais des centaines de mails par jour de personnes qui me posaient des questions sur la carte. J’ai essayé tant bien que mal de répondre aux mails mais ce n’était vraiment pas évident et j’y consacrais des soirées entières après ma journée de travail. Car à l’époque j’avais évidemment retrouvé du travail, toujours dans le monde SAP, mais j’avais aussi une vie de famille assez chargée vu que j’étais devenu papa.

C’est donc ce premier site qui t’as donné envie de te lancer dans le monde du hardware et de créer le site Materiel.be en juin 2002 ?

En effet. Je me suis rendu compte avec ce site consacré à la carte mère K7S5A que pas mal de gens cherchaient des réponses simples à leurs questions. À l’époque il y avait beaucoup de sites qui parlaient de hardware mais dans des termes assez techniques. Il n’y avait pas beaucoup de sites francophones qui parlaient plus simplement du hardware. Je me suis donc dit qu’il y avait une place pour un site de ce genre.

A quel moment tu as eu un déclic et tu as décidé de te lancer vraiment et de te professionnaliser ? Est-ce que le fait de rencontrer la société Comparhaut (qui éditait les comparateurs de prix Rue-Hardware, Rue-Montgallet, etc…) à contribuer à sauter le pas ?

Il faut se rendre compte que lors des débuts du site je faisais ça après mes heures de travail. J’y consacrais des soirées entières, des nuits et cela devenait de plus en plus difficile de combiner cette activité chronophage avec ma vie professionnelle et ma vie de famille. Pour l’anecdote je vivais à l’époque en appartement, et il y avait des boîtiers, des cartes mères, des alimentations, cachés sous les meubles, derrière le canapé etc. À un moment il y a eu aussi le problème de l’hébergement du site et c’est là que Comparhaut m’a proposé de m’héberger gratuitement.

Mais malgré cela, j’ai voulu tout arrêter car je ne pouvais plus combiner toutes mes activités. C’est là qu’Olivier de Comparhaut est venu vers moi avec une proposition de rachat et un poste de rédacteur en chef de mon propre site. Après réflexion j’ai accepté de quitter une voie toute tracée de manager dans l’informatique pour faire journaliste sur mon site. Vivre de sa passion, n’est-ce pas le rêve de toute personne ?

En 2004 tout s’accélère… Materiel.be change de nom et devient Matbe.com. Dans mes souvenirs, il me semble que c’était lié à l’extension .be ? Etait-ce trop contraignant vis à vis des lecteurs, des fabricants… ? La même année le site est racheté par Comparhaut ?

Chronologiquement, le site s’appelait encore Materiel.be lors du rachat. Ce n’est qu’après le rachat que nous avons décidé de renommer le site en Matbe.com. La principale raison était que le .be était limitant pour obtenir le prêt de matériel de la part des agences de presse françaises. En Belgique, il n’y avait que très peu d’agences de presse qui prêtaient du matériel. C’était aussi plus facile d’obtenir des campagnes de publicité avec le .com.

Est-ce que le fait d’être localisé en Belgique n’était pas un frein pour les fabricants pour envoyer du matériel de test ? Je me rappelle qu’à l’époque ça n’était déjà pas évident pour ceux qui habitaient en dehors de Paris… J’avais l’impression que certaines agences de presse ne voyaient pas plus loin que le périph…

Au début oui. Mais au final ce n’est pas tant l’extension du site qui est importante mais plutôt l’audience que tu touches. Avec le recul c’est ce que j’ai compris, c’est la qualité des articles et l’audience qui déterminent la facilité d’envoi de matériel. Une fois que nous sommes passés en.com et que l’audience a décollé, tout est devenu plus facile.

Autour du site Matbe.com gravitait une équipe de passionnés et un fort esprit communautaire marqué notamment par le forum, les commentaires, etc… Les échanges allaient bon train et les lecteurs participaient beaucoup à la vie du site. Sur chaque news et chaque article il y avait pas mal de commentaires.

Oui c’est vrai. J’ai notamment eu de la chance au lancement du site d’avoir une personne qui s’est occupé de la programmation, cruciforme pour ceux qui s’en rappellent. Il y avait aussi pas mal de personnes qui participaient à la rédaction des news, au départ bénévolement, et ensuite que nous avons pu payer. Le forum marchait en effet pas mal il y avait souvent des commentaires de passionnés bienveillants qui faisaient des remarques constructives permettant de s’améliorer.

Le mot passion résume bien la philosophie du site et la mienne en particulier. Je suis un passionné dans tout ce que j’entreprends et si quelque chose ne me passionne plus j’arrête. Les personnes qui gravitaient autour de moi à l’époque avait la même mentalité.

Au fil des années, de nombreux produits et composants informatique ont été testés sur Materiel.be / Matbe, que ce soit des cartes mères, des disques durs, des processeurs, des alimentations, etc… Lesquels t’ont le plus marqué ?

Difficile de ne pas répondre en premier les alimentations et ce fameux test de 105 alims. Ce comparatif fut un énorme chantier car tester autant d’alimentations est un travail de titan. Déjà rien que pour rassembler le matériel, peaufiner le banc de test, et ensuite les tester une à une. Sans oublier la place que ça prenait dans mon garage !

Ensuite, je dirais les comparatifs de processeurs. C’est un domaine que j’aimais particulièrement et en tant que geek, et c’était toujours intéressant d’obtenir le dernier processeur en premier avant tout le monde.

Je retiens aussi l’arrivée des SSD. Ce fut une véritable révolution pour un domaine qui a l’époque n’évoluait plus beaucoup. Excepté une augmentation de la capacité de stockage et parfois de la vitesse de rotation avec notamment les fameux Raptor à 10 000 tours minutes, le stockage était un domaine plutôt peu innovant.

Je citerai encore en vrac les cartes graphiques spéciales avec plusieurs GPU ou avec des systèmes de refroidissement plus exotiques les uns que les autres, ou encore des boîtiers toujours plus gros avec par exemple le Thermaltake Level 10.

Historiquement, j’ai aussi de la nostalgie pour un des premiers tests qui a le mieux marché : celui qui consistait à transformer le ventirad Taisol Aqua 690 pour accueillir un ventilateur de 80mm en lieu et place du 60mm d’origine.

Est-ce que tester du matériel et rédiger des articles ne te manque pas ?

Pas du tout. Une fois que je passe à autre chose je reviens rarement en arrière. Ce fut une période très agréable de ma vie, j’y ai pris beaucoup de plaisir mais une fois que j’ai pris la décision d’arrêter c’était sans regret et mûrement réfléchi.

Tu peux nous le dire maintenant (on est entre nous ;) ) quels sont les produits les plus « chiants » que tu as eu l’occasion de tester ?

Sans hésiter, les barrettes de mémoire. Il n’y avait rien d’amusant dans ces tests, c’était assez difficile à tester, les différences de performance était souvent infimes, et au final le principal qu’il fallait tester pour une barrette de mémoire c’était sa stabilité ou sa compatibilité avec certains chipsets et ça c’était vraiment compliqué à tester.

Ensuite, je dirais les cartes mères. Il fallait tester pas mal de choses très variées (la partie audio, les débits réseaux et USB, etc) et lors du lancement d’une carte mère, le BIOS n’était pas vraiment au point. Il arrivait régulièrement qu’on reçoive des nouveaux BIOS en plein milieu de nos tests, ce qui nous forçait parfois à tout recommencer. A noter que ce point est aussi valable pour les cartes graphiques.

Pour faire un bon article, il faut y consacrer beaucoup de temps et d’énergie. Ce n’est pas frustrant quand un article ne rencontre pas le succès escompté ? Ou que certains lecteurs pressés se contentent uniquement de parcourir la conclusion ?

Ça fait partie du jeu. Avec l’expérience, on sait plus ou moins quels articles vont le mieux marcher. Si le choix de certains articles a été influencé par ça, je continuais néanmoins à faire des articles sur des sujets moins populaires car cela intéressait des lecteurs mais aussi moi-même. Ma curiosité de geek m’a souvent poussé à faire des tests pour moi-même. Si en plus le fait de le partager intéressaient des gens, c’était évidemment un bonus. Quant à ceux qui ne lisaient que la conclusion, nous devons nous avouer que nous faisons la même chose sur certains articles ;-)

Par rapport à la majorité des sites, on peut dire que tu as eu une « activité hardware » pour le moins mouvementée. Généralement, les sites hardware changent une fois de nom (voire deux), de ton côté : les changements ont été nombreux : k7s5a.free.ft (en 2002), Materiel.be (en 2002), Matbe.com (en 2004), PCWorld.fr (en 2009) et même LaRuche.com (en 2014). Est-ce que ça n’était pas trop perturbant pour les lecteurs ?

De mon point de vue, je n’aurais gardé que matbe.com. Le passage vers PC World.fr était une décision plutôt commerciale qui ne venait pas de moi. Pour le passage à la ruche.com, je ne travaillais plus pour le site donc quelque part je ne me suis pas senti concerné.

Je ne pense pas que les lecteurs aient vraiment été perturbés, ils l’ont plus été lorsque nous avons fait des changements de design. Les fameux changements de design où la plupart des gens trouve ça moins bien au début et au final trouvent que c’est une amélioration.

Ton aventure a duré pas mal d’années. Tu dois avoir de nombreuses anecdotes à raconter. Quels sont pour toi les meilleurs moments que tu as vécu durant toute cette période ?

Effectivement il y en a pas mal et je ne vais pas pouvoir toutes les raconter tant il y en a. Un des meilleurs moments fut ce fameux poisson d’avril que nous avons lancé ensemble avec Marc de fr à propos d’AMD qui allait laisser tomber la numérotation des processeurs sur base de la fréquence et qui a fait le tour des sites Internet hardware y compris à l’international. (https://www.hardware.fr/news/6485/poisson-avril.html). Nous en avions bien ri !

De manière générale, je retiens surtout les voyages que ce soit au Computex de Taiwan, au CES de Las Vegas (où nous faisions nos fameux Live), où les autres voyages où nous étions invités par les fabricants pour découvrir leurs nouveaux produits. Ce fut l’occasion de voir du pays, des cultures différentes et surtout de rencontrer mes confrères de la presse francophone.

Et évidemment difficile de ne pas avoir comme bon souvenir la quantité de matériel que j’avais à ma disposition pour faire mes tests. Pour un geek, c’était un rêve éveillé : avoir quatre à cinq bancs de test, une bonne trentaine de cartes graphiques, des centaines de processeur, des alimentations à gogo, des ventirads, etc. sans oublier les fameux goodies. Il me reste d’ailleurs quelques caisses de matos dans le grenier que je ressors parfois pour les montrer à des potes passionnés.

Et les moins bons ?

Honnêtement, je n’arrive pas à me rappeler de mauvais souvenirs. Ce fut une période très intense où j’ai pu vivre de ma passion. Il est probable que mon cerveau ait oublié les mauvais moments car j’imagine qu’il y en a eu ;-)

En 2010 tu as décidé d’arrêter de travailler sur PCWorld.fr. La décision n’a pas du être facile à prendre ? Pourquoi avoir arrêté ? Est-ce qu’il y avait un peu de lassitude ?

Ce ne fut pas une décision facile en effet. La crise financière de 2008 a laissé pas mal de traces, notamment en terme de revenus publicitaires. Les années fastes étaient terminées et il était de plus en plus difficile de gagner de l’argent avec un site Internet gratuit. On me demandait aussi de réduire mes dépenses comme les voyages sur les salons, mon salaire étais un peu remis en question et je n’étais pas en phase avec la stratégie de Comparhaut. Bref, je sentais que c’était le début de la fin. Ayant charges de famille, je ne voulais pas me retrouver dans une situation financière délicate. J’ai donc décidé de chercher un travail en dehors de la presse Internet. Donc pas de lassitude car j’aurais bien continué encore un certain temps.

Après ton départ, le site PCWorld.fr a continué d’exister encore quelques années…. Malheureusement la crise est passée par là. Et entre les revenus de la pub qui se sont écroulés et les comparateurs de prix qui ont été plus ou moins blacklistés par Google la situation est devenue de plus en plus difficile pour de nombreux sites hardware, et Comparhaut dont c’était la principale activité et source de revenus a été touché de plein fouet. Après des licenciements et une restructuration la société est finalement placée en liquidation judiciaire en 2015. Est-ce qu’à l’époque tu suivais toujours le devenir de PCWorld et de Comparhaut ? Etais-tu toujours en contact avec eux ? Ou est-ce que tu étais carrément passé à autre chose ?

J’ai continué à suivre un peu leur actualité la première année. Ensuite j’ai complètement décroché et je suis réellement passé à autre chose. J’ai appris la faillite comme tout le monde un peu par hasard en parcourant Internet. Je ne suis pas quelqu’un qui s’accroche au passé et je me consacre pleinement à ce que je suis en train de faire ou à ce que je voudrais faire dans le futur.

Et maintenant ?

Depuis le temps, peux-tu nous dire ce que tu deviens ? Que fais-tu actuellement ? Est-ce que tu travailles toujours dans l’informatique ?

Après mon départ, je suis rentré dans une grande banque basée à Bruxelles. J’y suis encore aujourd’hui et je suis passé par différentes fonctions, toujours au sein de l’informatique. J’ai commencé comme project manager dans un département qui s’occupait des applications web et mobile à l’international et aujourd’hui je suis responsable de l’organisation d’un département informatique de 160 personnes. Sans rentrer dans les détails je suis un peu le bras droit du directeur de ce département. Il s’agit d’un travail très varié qui me donne entièrement satisfaction. En plus de cette fonction je suis aussi la personne qui coordonne la résolution des incidents majeurs informatiques de la banque une semaine sur quatre. Cela n’a rien à voir avec le journalisme informatique mais j’en tire une très grande satisfaction et j’aime beaucoup mon métier.

À côté de ça, je me suis pris de passion pour le vélo et je fais énormément de vélo de route et de VTT.

Quand j’ai parlé pour la première fois de cette idée d’interviews sur le thème « Sites hardware : Que sont-ils- devenus » sur Bhmag il y a quelques temps j’ai reçu pas mal de messages pour avoir des nouvelles de « Stéphane de Matbe ». J’ai l’impression que tu as marqué pas mal de monde avec ton site, tes tests, tes comparos.

C’est agréable de l’apprendre. Je pense qu’à l’époque mon site était apprécié par son absence de langue de bois, les gros comparatifs, et je pense aussi par ma prose si je puis dire cela ainsi. J’ai toujours aimé écrire et je soignais particulièrement la forme en plus du fond. Pour l’anecdote, cette absence de langue de bois, que je partageais avec d’autres, je n’étais pas le seul, nous a valu quelques petits soucis. Certains fabricants n’ont pas apprécié les conclusions de certains de mes tests et ont décidé d’arrêter de nous envoyer du matériel. Ce qui ne m’a pas empêché d’en acheter dans le commerce et les tester quand même. On se souviendra aussi d’un fabricant d’alim qui nous a fait un procès suite à l’explosion de ses produits sur mon banc de test.

Si tu pouvais revenir en arrière : est-ce qu’il y a des choses que tu ferais différemment ?

Je ne pense pas. Cette décision de tout laisser tomber pour devenir journaliste fut l’une des meilleures de ma vie. Il y a sans doute des choses qui auraient pu être mieux faites mais dans l’ensemble je suis très satisfait et fier de ce parcours.

Après avoir passé autant de temps à tester des composants informatique, à installer et démonter des pièces : est-ce qu’en 2023 il t’arrive encore de bidouiller des PC ? ou c’est du passé ?

Dès que j’arrêté d’être journaliste, je n’ai plus vraiment touché au hardware. J’ai juste continué d’utiliser mon PC de l’époque, de bidouiller un peu, ou de le réparer en cas de panne mais rien de plus. Aujourd’hui j’utilise exclusivement un MacBook. Je trouve cette outil assez intéressant et performant, un peu cher pour ce qu’il est mais il remplit mon cahier des charges. Étant donné que j’ai arrêté de jouer il y a plus de 20 ans, je n’ai pas besoin d’un PC avec une carte graphique performante. Du coup l’autonomie du MacBook et sa facilité d’utilisation me conviennent parfaitement.

Au niveau news, est-ce que tu suis toujours les actualités informatique ? Et notamment les actualités hardware ? Que penses-tu des actus du moment ?

Là aussi, j’ai tout laissé tomber. C’est vraiment un domaine que je ne lis plus et qui a vrai dire ne m’intéresse plus. Aujourd’hui je lis principalement des actualités autour de mes passions que sont le skateboard (j’en ai fait énormément adolescent et la passion est restée), le vélo et l’automobile de prestige (je suis tombé dedans petit ;-)).

Parlons gaming : est-ce qu’en 2023 tu joues aux jeux vidéo ? Si oui, quels sont tes jeux du moment ?

Comme je viens de le dire je ne joue plus depuis très longtemps. En réalité, même quand j’étais journaliste je ne jouais plus vraiment. J’ai un peu laissé tomber ce monde quand les jeux en ligne sont arrivés. Je continuais juste à jouer à des jeux de voiture parce que c’est une de mes passions et que j’avais un bon matériel pour la simulation. Aujourd’hui je préfère 100 fois faire des balades dans la nature belge ou en montagne en France, particulièrement dans le sud de la France. Le seul jeu auquel je joue encore est un jeu de mots sur mon téléphone portable qui s’appelle Ruzzle. J’ai toujours aimé les mots et le Scrabble et ce jeu combine un peu les deux.

Si je te dis : PC ou console ? Tu réponds ?

Hormis une console Sega il y a bien longtemps, j’ai surtout eu des PC donc je dirais PC ou alors peut-être MacBook ? ;-)

Dernière question : c’est quoi pour toi le meilleur PC actuellement pour du gaming ? C’est pour un ami ^^

Aucune idée, je pense qu’il faut s’adresser à quelqu’un d’autre. Par contre si tu veux des conseils pour l’achat d’un VTT n’hésite pas ;-)

Merci Stéphane d’avoir accepté cette interview. Ca fait super plaisir d’avoir de tes nouvelles et j’espère également que ça a intéressé beaucoup de lecteurs.

Merci surtout à toi pour cette initiative que je trouve vraiment très sympa et je te souhaite une bonne continuation sur ton site. Je suis admiratif de ta longévité aux commandes de Blue hardware.

Comme mentionné dans cette news, d’autres interviews seront publiées prochainement…

Pour rappel, les interviews suivantes sont déjà en ligne :