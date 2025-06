Les jeux étaient auparavant vendus 2€ ou incluaient des achats IN-APP. Désormais ils sont totalement gratuits afin que les joueurs et les fans puissent en profiter sans avoir à débourser le moindre centime.

Plusieurs jeux rétro de SEGA sont gratuits sur mobile : Crazy Taxi, Sonic CD, Golden Axes, etc..

SEGA a décidé de mettre un terme au développement de plusieurs de ses jeux classiques sur mobile. La nouvelle est triste mais également intéressante et originale à la fois. En effet, plutôt que de retirer discrètement ses jeux des différents stores mobiles, SEGA a préféré les laisser en place et les offrir gratuitement.

Les jeux étaient auparavant vendus 2€ ou incluaient des achats IN-APP. Désormais ils sont totalement gratuits afin que les joueurs et les fans puissent en profiter sans avoir à débourser le moindre centime.

Les jeux ci-dessous sont disponibles gratuitement sur l’App Store et Google Play Store pendant un certain laps de temps. N’hésitez pas à en profiter et à les ajouter sur votre smartphone ou votre tablette tant qu’ils sont encore en ligne. D’ici quelques temps, SEGA sera sûrement amené à les retirer définitivement.