Bon Plan : les disques durs Seagate Barracuda de 1, 2, 4 et 8 To s’affichent à bons prix

Pour ceux qui sont en manque de stockage : les disques durs Seagate Barracuda sont dispo en ce moment à de bons tarifs sur le net. On peut dégoter les Seagate Barracuda de 1 To, 2 To, 4 To et même 8 To à des prix intéressants.

Seagate Barracuda 1 To

Le Seagate Barracuda de 1 To s’affiche à 45,50€ sur Amazon.fr. Pour information, ce disque dur 3,5 pouces SATA III embarque 64 Mo de mémoire cache. Il fonctionne à 7.200 tours par minute et offre des débits de 210 Mo/s.

Seagate Barracuda 2 To

De son côté, la version 2 To est trouvable à 59,99€ sur Amazon.fr. Il fonctionne à 7.200 tours par minute par contre il dispose de 256 Mo de mémoire cache. Au niveau des débits, il supporte également 210 Mo/s.

Seagate Barracuda 4 To

Le disque dur Barracuda de 4 To est disponible à 89,99€ sur Amazon.fr ou 87,36€ sur CDiscount. Une partie des caractéristiques techniques est identique au modèle 2 To à savoir : interface SATA III et 256 Mo de cache, par contre le disque dur de 4 To tourne à 5.400 tpm (au lieu de 7.200) et les débits sont de 190 Mo/s.

Seagate Barracuda 8 To

Pour plus de capacité : il y a aussi le Seagate Barracuda de 8 To qui est dispo à 142,89€ sur Amazon.fr. Ce disque dur profite d’une interface SATA III et il embarque 256 Mo de mémoire cache.