Avec 245 To de stockage le KIOXIA LC9 vise les datacenters

SanDisk et son SSD de 256 To n’ont qu’à bien se tenir…. KIOXIA a également l’intention de mettre sur le marché un SSD de grande capacité à destination des entreprises et des datacenters. La firme vient en effet de dévoiler au Flash Memory Summit : le KIOXIA LC9 Series, un SSD qui offre 245,76 To de stockage. Le disque a d’ailleurs reçu un prix : le FMS Best of Show dans la catégorie Technologie SSD.

Comme on l’a déjà vu brièvement dans cette news, le KIOXIA LC9 de 245,76 To est un SSD NVMe qui existe en deux form factors : au format 2,5 pouces et au format E3.L. Dans les deux cas, le SSD exploite de la mémoire NAND Flash 3D QLC BiCS FLASH de 8e génération à 32 puces conçue par KIOXIA. Les deux profitent également d’une interface PCI Express 5.0 4x.

D’après le fabricant, les disques KIOXIA LC9 Series sont adaptés à l’IA générative et aux applications d’entreprise. Ils sont disponibles actuellement sous forme d’échantillons auprès de certains clients. Nul doute que les datacenters et et les entreprises liées à l’IA apprécieront cette capacité de stockage énorme.

« Lorsque les clients évaluent les SSD, une attention particulière est portée à un stockage évolutif vers des capacités élevées tout en offrant des performances élevées et une faible consommation d’énergie », a déclaré Jay Kramer, président du programme de récompenses et président de Network Storage Advisors Inc. « Nous sommes fiers de récompenser KIOXIA pour sa mémoire flash 3D BiCS FLASH et son SSD KIOXIA LC9 Series. Cette solution s’appuie sur sa technologie CBA et sur l’innovation d’une architecture empilée de 32 puces, offrant la capacité, la puissance et la densité requises pour des SSD révolutionnaires. La création du SSD d’entreprise PCIe 5.0 de la plus haute capacité est une réussite remarquable et témoigne clairement de la position de leader de Kioxia.»

Pour information, le LC9 est équipé d’une pile de 32 puces de mémoire flash 3D BiCS FLASH QLC de 2 térabits et de la technologie CBA. D’après KIOXIA « les LC9 offrent la vitesse, l’évolutivité et la densité nécessaires pour prendre en charge la prochaine vague de charges de travail axées sur l’IA. »