Un nouveau SSD M.2. PCIe 5.0 chez Patriot : le Viper PV593

Le Viper PV593 est le nouveau bébé du fabricant Patriot. Il s’agit d’un SSD M.2. NVMe de dernière génération qui exploite une interface PCI Express 5.0 4x, un contrôleur Silicon Motion SM2508 gravé en 6 nm et de la mémoire NAND Flash 3D TLC en 232 couches.

Pour rappel, le SM2508 offre l’avantage d’être aussi performant que les contrôleurs Phison E26 et Innogrit IG5666, tout en étant plus économe en énergie. La gravure en 6 nm n’est sûrement pas étrangère à ça.

Le PV593 est décliné en trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To. Les débits offerts par le SSD peuvent atteindre jusqu’à 14.000 Mo/s en lecture et jusqu’au 13.000 Mo/s en écriture.

Voilà le détail des différents modèles :

PV593 1 To : 14.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture (1650K/1650K iOPS)

14.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture (1650K/1650K iOPS) PV593 2 To : 14.000 Mo/s en lecture, 13.000 Mo/s en écriture (2000K/1650K iOPS)

14.000 Mo/s en lecture, 13.000 Mo/s en écriture (2000K/1650K iOPS) PV593 4 To : 14.000 Mo/s en lecture, 13.000 Mo/s en écriture (2000K/1650K iOPS)

Le Viper PV593 est couvert par une garantie de 5 ans. Les SSD de 1 To, 2 To et 4 To offrent respectivement une endurance de 700 TBW, 1400 TBW et 3000 TBW.

Pour connaître les tarifs, il faudra encore patienter un peu car les prix n’ont pas été dévoilés par le constructeur.