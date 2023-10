Interview de Benjamin Clot du site NDFR.net

Si vous suivez l’actualité hardware depuis un bon moment, vous devez certainement vous rappeler du site NDFR.net. Ce site traitait non seulement des actualités informatique mais il proposait aussi des trucs et astuces, une rubrique téléchargement et des tests de matériels.

Sans oublier bien sûr son forum de discussions qui était en quelque sorte le poumon central du site. Plus qu’un site hardware à proprement parler, NDFR était d’ailleurs une grosse communauté de passionnés d’informatique où les utilisateurs échangeaient entre eux. Sur le forum, ils pouvaient évoquer aussi bien leur passion que leurs problèmes techniques (matériel ou logiciel). L’entraide était présente et les conseils toujours bien avisés.

Lancé initialement en 2001 sous le nom de NewDimension-fr.net, le site prendra quelques années plus tard (en 2007) le nom de NDFR.net afin d’avoir un nom un peu plus concis et plus facile à retenir.

Malheureusement, au fil des années l’équipe rédactionnelle composée uniquement de passionnés et de bénévoles s’effiloche de plus en plus. Les rédacteurs ont de moins en moins de temps à consacrer au site en plus de leur vies personnelles et professionnelles respectives. Du coup, les mises à jour du site se font de moins en moins nombreuses et finalement en 2017 le site NDFR.net reste figé dans le temps. Le site NDFR.net est toujours en ligne à l’heure actuelle en 2023 mais plus rien n’a été publié depuis.

Afin d’avoir des nouvelles du site et de son créateur, j’ai proposé à Benjamin Clot de l’interviewer afin d’avoir son avis et son point de vue après toutes ces années à la tête de NDFR.net. Voilà sans plus attendre son interview.

Quelques dates clés :

– 2001 : création du site NewDimension-FR.net

– 2007 : NewDimension-FR.net change de nom et devient NDFR.net

– 2017 : le site n’est plus mis à jour

Présentation / Historique

Bonjour Benjamin, bienvenue sur Bhmag ! Comment vas-tu ?

Bonjour Sébastien, je vais très bien, merci.

Peux-tu nous parler de l’histoire de New Dimension FR ? Pourquoi et comment as-tu eu l’idée de créer un site dès 2001 ? Et d’ailleurs pourquoi le nom New Dimension FR ?

Très intéressé par les technos web, je voulais lancer un forum et j’avais un peu éprouvé quelques solutions de forums « à la demande » sans vraiment trouver mon bonheur… jusqu’à vBulletin, qui a été une révélation. J’ai alors ouvert un petit forum appelé New Comics et j’ai commencé à bidouiller dans le code (ce qui a été aussi une excellente formation PHP).

Pour le nom, j’ai déterré une archive que je laisse tes lecteurs savourer :

Le site était principalement axé autour d’un forum. L’aspect communautaire était très présent. D’ailleurs, il me semble que le site était le fruit d’une fusion de plusieurs communautés ?

J’ai fait la rencontre de Formatman (Werner), via son blog Formatland et peu après de Matt, qui traduisait X-Setup sur son site. Nous avons mis des sections pour leurs sites sur le forum, qui a commencé à attirer de plus en plus de visiteurs.

Werner et moi avons alors convenu de tenter de fusionner son blog et le forum en un seul site… et voilà, le 22 septembre 2001, New Dimension FR naissait !

Pour la petite info, la toute première version du portail des forums était développée sur PHP Nuke, puis nous sommes passés sur une plateforme complètement « faite maison » qui reposait à 100% sur les forums.

A ses débuts New Dimension FR traitait principalement des actualités logicielles et de tout ce qui tourne autour de Windows. Pourquoi avoir choisi cette thématique ?

Il faudrait demander à Werner ! C’était son métier et sa passion et c’était surtout le plus gros des actualités de l’époque. L’ADSL commençait à décoller, de plus en plus de logiciels étaient disponibles facilement, il y avait plus de curieux, tout commençait à aller plus vite.

Et puis on n’achetait pas de nouveau matériel si souvent ! Notre référence était Neowin, je pense qu’on n’avait même pas en tête de faire autre chose que Windows à l’époque.

Par la suite, le contenu du site s’est enrichi avec de nouvelles rubriques : une rubrique téléchargement, des astuces et même des tests de matériels.

La rubrique téléchargement existait déjà sur Formatland, les astuces aussi. Les tests de matériel sont apparus un peu par hasard. Le premier test a été réalisé par Cougar (fidèle de la première heure) qui avait une toute nouvelle Logitech MX 700 et qui s’était proposé pour en réaliser un test.

Un peu plus tard, j’ai été contacté par le service relations presse de Netgear qui a commencé à nous proposer du matériel en test régulièrement et par la suite par une agence qui gérait Microsoft Hardware. Ce qui était très cool c’est que nous avions une liberté éditoriale complète et que les testeurs pouvaient conserver le matériel s’ils le souhaitaient ! Il y a aussi eu plusieurs tests de matériels persos.

Il faut bien comprendre que tout le monde (rédacteurs, testeurs, modérateurs…) travaillait bénévolement, sur son temps personnel.

Pour l’anecdote on a aussi testé d’installer une arcade de jeux Flash (qui forcément ne fonctionne plus maintenant), un chat, etc.

En 2007, le site a changé de nom et il est devenu NDFR.net. Pourquoi ce changement ?

C’est très simple : pour faire plus court ! « New Dimension FR » c’était quand même très long ! Un peu comme Blue Hardware / Bhmag 😊

Quand le site a commencé à se développer. A quel moment as-tu pris conscience que le site prenait de l’ampleur ?

Je pense que c’est quand les agences de presse ont commencé à nous écrire et que je me suis retrouvé à un event avec des vrais journalistes (Clubic, PC Inpact, HFR, etc.). Pour autant NDFR est toujours resté un truc fun à côté, je n’ai jamais vraiment eu l’ambition d’en faire une entreprise ou un journal à proprement parler.

Est-ce que tester du matériel ou rédiger des articles ne te manque pas ?

Absolument pas ! NDFR était plus une communauté et un challenge de développement fun, je n’ai jamais été très bon en rédaction ;)

L’aventure NDFR a duré pas mal d’années. Tu dois avoir des anecdotes à raconter. Quels sont les meilleurs moments que tu as vécu ?

En premier lieu les rencontres et les longues heures à échanger avec tout ce petit monde : Werner, Matt, Cougar, 1for-matik, Samva, Skymoi, LeMoi, Fred, Veekee, etc. (désolé si j’en oublie)

Ensuite, les étés à développer les versions successives du site (la dernière en date est la 4ème).

Et les moins bons ?

Les démarrages compliqués ! Quand on a lancé le site en 2001, l’hébergeur de l’époque (Sivit) nous a évincés de son serveur peu de temps après, on avait trop de trafic ! Plus d’un an après, on a sorti New Dimension FR², chez OVH et rebelote : expulsés au bout de 3 mois ! Il nous a fallu un mois pour trouver un hébergeur et le 22 septembre 2003, le serveur a… planté… et on a tout perdu. Quelques semaines plus tard on lançait la v3 mais techniquement, on a tout vécu. Les infras cloud, les backups multi sites, etc. c’était encore loin !

Sinon il y a eu le départ de Werner, et globalement quand chaque membre quittait ou s’éloignait de la communauté était toujours forcément un peu difficile. J’ai aussi dû m’en éloigner au fur et à mesure, la vie pro et perso prenant le pas.

On ne se rend pas compte du temps disponible qu’on a jusqu’au moment où il manque ! Tu dois en avoir conscience, étant papa. 😉

Et maintenant ?

Le site NDFR.net est toujours en ligne actuellement. Les dernières mises à jour du site datent apparemment de 2017. Est-ce que tu faisais toujours partie de l’aventure à cette date ? Et est-ce que le nom de domaine t’appartient toujours ?

Le dernier test date de 2010 et ma dernière news de 2011 donc j’ai dû m’en éloigner à cette époque. Le site a été repris par notre hébergeur, qui malheureusement ne le maintient plus…

Et actuellement, qu’est-ce que tu deviens ? Que fais-tu actuellement ?

Je suis directeur technique dans le e-Commerce (pas de nom mais ça n’a rien à voir avec l’informatique), après avoir passé près de 20 ans dans l’AdTech.

Si tu pouvais revenir en arrière : est-ce qu’il y a des choses que tu ferais différemment ?

Question compliquée… peut-être que je garderais NDFR pour en refaire une communauté pure sans forcément avoir la partie actus et tests, très chronophage, un peu comme HardForum.

Que penses-tu des actualités informatiques du moment ? Est-ce que tu t’y intéresses toujours ?

Mes intérêts informatiques actuels tournent plus autour du développement (NodeJS principalement) et, un peu comme tout le monde je pense, de l’IA. Je ne suis plus trop l’actualité logicielle, qui a l’air de s’être beaucoup stabilisée.

Parlons gaming : est-ce qu’en 2023 tu joues toujours aux jeux vidéo ? Si oui, quels sont tes jeux du moment ?

Je suis et j’ai toujours été quasi mono-jeu et depuis plus de 4 ans je ne joue quasiment qu’à Apex Legends.

Si je te dis : PC ou console ? Tu réponds ?

Vraiment ? 😊 PC of course !

Dernière question : c’est quoi pour toi le meilleur PC actuellement pour du gaming ? C’est pour un ami ^^

Je te recommande un petit tour sur cette chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/sieurpc

Merci Benjy d’avoir accepté cette interview. Ca fait extrêmement plaisir d’avoir de tes nouvelles et j’espère que ça a intéressé aussi beaucoup de lecteurs.

Merci à toi et bravo pour ta longévité sur Bhmag !

Petite anecdote : Durant de nombreuses années, Benjy m’a régulièrement aidé sur Bhmag. C’était un peu le soutien technique, l’ange gardien du site. Quand le site avait un souci, quand j’avais fait une fausse manip en voulant tripatouiller dans le code source avec mes gros doigts boudinés et que tout était cassé, Hop! Un petit coup de Wizz! sur MSN et Benjy, toujours très sympathique et serviable, venait me dépatouiller de mes problèmes. Outre un confrère, Benjy est aussi un pote qui a fait beaucoup dans l’ombre pour moi et pour le site. Il m’a aidé et conseillé énormément de fois. Je n’ai plus tout en tête mais il suffit de taper Benjy sur Bhmag pour avoir un petit aperçu de ses interventions. Par exemple c’est lui qui avait développé un petit module php/paypal pour qu’on puisse commander un Tshirt Blue-Hardware à l’époque. Un grand merci à lui !



Comme annoncé dans cette actualité, d’autres interviews de sites hardware seront publiées prochainement.

Les interviews suivantes sont déjà en ligne :