Interview de Vincent Valmond du site Revioo (ex VTR-Hardware)

Les amateurs de hardware se rappellent très certainement du site VTR-Hardware qui a tenu en haleine les passionnés d’informatique et de composants en tous genres durant près de 15 ans. Lancé en 1999, le site VTR-Hardware a été créé par un geek, un passionné de jeux vidéo et de matériel PC : Vincent Valmond qui a géré son site jusqu’en 2014.

Spécialisé initialement dans les produits AMD, le site a su trouver son public et se diversifier au fil des années grâce des tests variés et une maîtrise des composants testés. Vincent a réussi à fédérer autour de lui une communauté de passionnés qui l’ont rejoint sur son site et son forum pour échanger, parler matos et se conseiller.

En 2007, VTR-Hardware change de nom et devient Revioo ! Nouveau look, nouveau design, le site s’offre une nouvelle fraîcheur. Quelques temps plus tard, en plus des news et des tests publiés sur le site, Revioo se lance dans l’aventure youtube. On est alors en 2011 et l’informatique / hardware est encore peu présent sur youtube qui en est encore à ses balbutiements. Revioo est précurseur dans son secteur et présente du matériel en vidéo puis lance un magazine vidéo « Revioo Le Mag ». L’initiative est excellente mais la plateforme n’a pas encore le succès d’aujourd’hui et l’audience n’est pas forcément au rendez-vous sur cette thématique.

En 2014, Vincent qui vient de décrocher un emploi à temps plein n’a plus le temps de s’occuper du site. Revioo n’est plus mis à jour. Il restera en ligne jusqu’en 2018, date à laquelle le serveur sera définitivement coupé.

Aujourd’hui, mercredi 24 mai 2023, j’ai souhaité interviewé Vincent Valmond afin d’avoir de ses nouvelles et avoir son ressenti après autant de temps consacré à son site web. Vincent a accepté mon invitation. Je vous propose de découvrir son interview.

Quelques dates clés :

– 1999 : création du site VTR-Hardware

– 2007 : VTR-Hardware devient Revioo

– 2014 : le site n’est plus mis à jour

– 2018 : le site ne répond plus

Présentation / Historique



Bonjour Vincent, bienvenue sur Bhmag ! Merci d’avoir accepté cette interview. Comment ça va ?

Salutations distinguées mon très cher Sébastien ! Ca va parfaitement ici ! Et toi donc ? Ca va bien mon cher Vincent ;) Merci

Peux-tu nous parler de l’histoire de VTR-Hardware : Pourquoi et comment as-tu eu l’idée de créer un site hardware dès 1999 ? Et d’ailleurs pourquoi le nom VTR ?

C’est une longue histoire. Avant même VTR-Hardware, il y avait VTR Online, une sorte de « blog » fourre tout où je parlais principalement de jeux consoles. En fait, c’était aussi un bon outil pour apprendre le design web et toucher à l’HTML. Je crois que le site changeait plus souvent de design que je ne postais vraiment de contenu. Puis un jour j’ai monté mon premier PC et tout a changé.

Je me suis pas mal intéressé au hardware, j’ai lu énormément de sites anglophones et guides d’achats francophones et dans mes loisirs le jeu sur PC a pris le pas sur la console. Je me suis donc concentré sur du contenu PC et Hardware, d’où le changement de nom qui mène d’ailleurs à ta prochaine question …

Non, pas la question sur ‘VTR’, le mystère doit rester entier à ce sujet. Mieux vaut ne pas savoir ^^

On se rappelle qu’au début de VTR-Hardware, le site était plutôt spécialisé AMD. Il affichait d’ailleurs le slogan « PC en général, AMD en particulier » Pourquoi ce choix ?

Mes premiers PC étaient animés par des CPU Intel. Un bon vieux 486 soi-disant pour faire mes devoirs, puis un Pentium II. Mais c’est papa et maman qui finançaient et c’étaient des PC achetés chez le revendeur du coin… Vint le jour du premier PC monté par mes soins et surtout financés par mes premiers petits boulots. Il fallait faire des choix à l’époque. Un CPU Intel bien plus véloce en calculs flottants pour les jeux ou un AMD un peu moins apte, mais qui se rattrapait avec les instructions 3DNow!. Puis surtout, opter pour AMD c’était avoir du budget en plus pour la carte graphique (ah cette bonne vielle Voodoo 3 …).

Du coup voilà, j’avais un CPU AMD K6-III et comme tout proprio de CPU AMD, il me fallait optimiser un peu plus que les autres pour avoir de bonnes perfs. J’ai logiquement orienté le site dans ce sens en répertoriant / newsant sur les différents patchs 3DNow! pour les jeux, les derniers pilotes à jour et en benchant les jeux sur plate-forme AMD.

Quand tu as lancé ton site et durant les années qui ont suivi tu habitais en Guadeloupe. Ce n’était pas trop difficile au début de convaincre les fabricants d’envoyer du matériel de test ?

Oui et non. Il faut surtout garder à l’esprit que j’étais un passionné qui se voulait fan et défenseur d’AMD. Du coup, je publiais surtout des news et benchmarks de jeux réalisés sur ma propre bécane. Oula, je me souviens d’un test overclocking sur la Voodoo 3 avec deux ventilateurs fixés au radiateur avec deux morceaux d’une chambre à air de vélo … Ca ne s’invente pas hein ?

Les tests sont venus plus tard. J’ai pu en faire grâce notamment à deux boutiques locales avec qui j’entretenais de bonnes relations, mais il faut aussi se dire qu’au début des années 2000 le marché était bien différent. Il y avait encore peu de bureaux français et j’ai pu avoir pas mal de contacts directement avec les marques Taiwanaises. Des marques comme Thermaltake, Gigabyte, Soltek ou Shuttle par exemple ne rechignaient pas du tout à m’envoyer des produits en Guadeloupe. J’avais des frais de douane à payer, mais je m’en fichais, j’étais souvent le premier sur l’île avec le dernier matos à la mode et ça permettait de frimer pas mal en LAN lol.

Je profite de la question pour mentionner deux personnes sans qui rien de ce qu’est devenu le site n’aurait été possible. Un certain Christope C. qui bossait dans la presse écrite qui m’a mis en relation avec Bernard S. de chez AMD France. Grâce à eux j’ai eu le premier Athlon Slot A et une carte mère avant même le lancement officiel. C’est sûrement avec ce test que tout à changé pour le site.

D’autres marques ont par la suite joué le jeu, mais il est vrai qu’à un moment, avec l’ouverture d’antennes françaises ou européennes pour de nombreuses marques, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées sur mon île.

Je me rappelle qu’à la fin des années 90 / début des années 2000, la connexion internet et les débits n’étaient pas fameux en France. Quid de la connexion en Guadeloupe ? Ca n’était pas trop compliqué de mettre à jour le site dans ces conditions ?

Ne parlons pas des sujets qui fâchent et des factures internet de folie ! Chez mes parents j’ai toujours été en 56K. J’avais ma propre ligne et tout mon argent passait dedans. Ensuite je me suis pris un petit appart dès que j’ai eu un « vrai » boulot avec une superbe connexion ADSL 1Mb. Ah oui, j’oubliais … J’ai aussi bossé chez un FAI. J’y amenais mon PC pour les téléchargements et uploads. Je crois bien que lorsque j’étais au bureau il y avait un peu plus d’appels liés à la lenteur du réseau …

A quel moment as-tu pris conscience que le site prenait de l’ampleur et qu’il fallait te professionnaliser ?

Je pense que le fameux test de l’Athlon a changé pas mal de choses de mon point de vue. Après lui, j’ai vraiment eu beaucoup de demandes et a un moment je me suis dit qu’il fallait tenter le coup. Rester en Guadeloupe ou tenter l’aventure en métropole ? Pouvoir aller aux conférences, salons, recevoir le matériel en même temps que les gros sites … J’ai tenté l’aventure.

Au fil des années, VTR-Hardware s’est diversifié et tu as testé des produits de toutes sortes (et pas uniquement des produits AMD) Lesquels t’ont le plus marqué ?

Sacrée question ! J’aurais toujours un sentiment particulier pour le premier Athlon Slot A et même ma Voodoo 3 que j’ai torturé dans tous les sens. Mais c’est la GTX 480 de NVIDIA qui m’est venue en premier à l’esprit. Oui c’était un monstre qui chauffait et consommait trop. Mais c’était sûrement aussi l’un de mes meilleurs évènements presse. Partir à San Francisco avec NVIDIA, Damien de HFr, Pascal de Comptoir et « oups j’ai oublié son prénom » de LesNumeriques : C’était une belle aventure.

Mais sinon je pense aussi au Shuttle SN25P qui passait plus de temps avec moi que ma copine, à l’Eee PC d’Asus qui a complètement bouleversé le marché des laptops ou aux smartphones Lumia et à Windows RT qui méritaient mieux à mes yeux. Et que dire du fameux Duron 600 overclockable à 1GHz avec un coup de crayon à papier !

Est-ce que tester du matériel et rédiger des articles ne te manque pas ?

Parfois oui, et j’ai même parfois des demandes de piges, mais j’ai toujours refusé. Pas sûr d’avoir suffisamment envie puis il faut trouver un domaine qui n’entrera pas en conflit avec mon emploi actuel …

Tu peux nous le dire maintenant (on est entre nous ;) ) quels sont les produits les plus « chiants » à tester ?

Honnêtement, je vais sûrement me faire tuer si un de mes responsables lit ça, mais sur la fin, les tests de boîtiers étaient bien barbants. Il faut beaucoup de place pour les photos, monter la config, bencher, puis niveau rédactionnel c’est toujours un peu la même chose. Les tests de cartes graphiques ne sont pas mal non plus car extrêmement chronophages !

Il n’y a pas de secret : pour faire un bon article, il faut y consacrer beaucoup de temps et d’énergie. N’est-ce pas frustrant quand un article ne rencontre pas le succès escompté ? Ou que certains lecteurs pressés lisent uniquement la conclusion ?

Les temps changent et c’est encore pire aujourd’hui. Sur un test de carte graphique par exemple, à l’époque de Revioo, les pages les plus lues étaient la première et la dernière. Ils ont tout compris sur LesNumériques avec les comptes rendus finalement assez courts et sur une page malgré la batterie infernale de tests qu’ils font subir aux produits.

Donc oui c’était frustrant, mais j’avais quand même la chance d’être dans les premiers avec pas mal de produits donc on ne s’en sortait pas trop mal en terme d’audience sur les lancements (malgré toutes les fautes de grammaire et d’orthographe).

Dès 2009, tu as commencé à publié des vidéos sur youtube pour présenter et tester du matériel. Puis à partir de 2011 tu as réalisé un magazine « Le Mag Revioo » qui a duré 23 numéros. A l’époque tu étais précurseur dans ce domaine. Tu étais l’un des rares sites hardware à publier du contenu vidéo. Qu’est-ce que ça fait d’être youtubeur avant l’heure ? ;) Sinon est-ce que ça était une bonne expérience pour toi d’être devant et derrière la caméra ?

C’est sûrement ma plus grosse frustration pour être honnête. On tenait quelque chose avec les vidéos produits, les interviews et LeMag. Qui sait on parlerait peut-être de VTR Tech Tips aujourd’hui ?

Je n’ai pas été assez pro de ce côté à l’époque. Peut être allé trop vite sans trop prendre le temps de bien organiser les choses notamment pour LeMag. Je n’entrerais pas dans les détails, mais au fond de moi, j’ai encore l’impression aujourd’hui que c’est une des raisons pour lesquelles Revioo n’est plus là aujourd’hui.

On a un point commun. En 2007 nos sites ont tous les deux changé de nom à quelques jours d’intervalles. A l’époque on en avait beaucoup parlé sur MSN. De mon côté, Blue-Hardware est devenu Bhmag VTR-Hardware est devenu Revioo

Je m’en souviens. D’ailleurs j’avais aussi pris le domaine VTRmag. Le nom VTR-Hardware ne collait plus trop au contenu du site. Le site est passé d’un site hardware pur et dur à un site tech qui parlait aussi de smartphones, laptops, tablettes. Il fallait donc un changement.

L’aventure VTR-Hardware / Revioo a duré pas mal d’années. Tu dois avoir de nombreuses anecdotes à raconter. Quels sont pour toi les meilleurs moments que tu as vécu durant cette période ?

De superbes rencontres ! Déjà l’homme de l’ombre : Demethan. LE compagnon d’armes qui devait subir mes designs, s’occuper du back office, des backups, du comparateur de prix et qui sera bientôt le parrain de mon petit dernier. Mais aussi Mauro, Raphael, Jeff, Tinf, Bill, TheGuit, Said et d’autres que j’oublie sûrement (désolé les gars) sans qui l’aventure n’aurait pas été la même. On a même fait notre rencontre VTR Hardwarienne dans MontGallet.

Il y a aussi le fameux forum des webmasters. Même si c’est parti en cacahouètes, j’en garde de bons souvenirs, notamment quand ça finissait en partie en ligne. A l’époque il y avait une vraie entraide dans le milieu.

Les 10 ans du site avec un gros concours et 10 PC à gagner. J’étais assez fier d’avoir réussi ça 😊

Et que dire de la publication de la photo du fils d’un des rédacteurs à sa naissance. Fils qui doit aujourd’hui finir ses études ou bosser. Elle ne me rajeunit pas ton interview Sébastien !

Et les moins bons ?

L’impacte sur la vie sociale et l’arrivée du business dans le milieu. J’étais un vrai zombie à me coucher à des heures infernales pour bencher et pondre des articles aux bonnes heures pour respecter les NDA. Il fallait être dans les premiers pour avoir plus de vues ..

Et donc le côté business, on est passé d’une bande de passionnés à des sociétés ou groupes qui se faisaient des misères pour du référencement Google, des exclus, etc …

En 2014 tu as décidé d’arrêter l’aventure Revioo. La décision n’a pas du être facile à prendre ? (je me mets à ta place) Pourquoi avoir arrêté ?

Ce n’était pas facile. Il faut se rappeler que j’ai dû quitter mon île. Me déplacer ici a engendré des frais que je n’avais pas avant. Location d’appart (bien plus cher que par chez moi), ne pas pouvoir aller chez papa/maman quand le frigo est vide ou faire une lessive, etc. Donc j’ai du me payer à un moment sans jamais vraiment pouvoir embaucher correctement de rédacteur. Revioo avait toute la façade d’un site « comme les grands », mais au final je pense que j’étais plus proche de Bhmag niveau fonctionnement que de Clubic ou LesNum. J’étais le seul à temps plein avec une bande de joyeux lurons passionnés qui aidaient comme ils pouvaient sur leur temps libre. Puis à un moment j’ai fait confiance à quelqu’un qui pour le coup a été payé correctement (en tout cas par rapport aux finances du site), mais qui a complètement disparu par la suite ce qui n’a pas non plus aidé.

Tu rajoutes à ça le fait que la diversification du site a finalement eu l’effet pervers de dissoudre la communauté. Faire des news sur le dernier iPhone ou Samsung Galaxy, ça fait des vues, ça fait même un peu de sous via l’affiliation, mais quand ta communauté est fan de hardware et veut du boîtier, du GPU et du CPU du matin au soir, ce n’est pas forcément le bon calcul à long terme. Je suis revenu un peu plus sur le hardware vers la fin, mais ma vie privée a fait que j’ai du prendre une décision.

J’allais être papa, je voulais être proprio, il me fallait la « sécurité de l’emploi » comme on dit. Oui, je dis cela avec un poil de nostalgie, car c’était quand même mon bébé et une bonne partie de ma vie ce site web. Mais si c’était à refaire, je pense que je prendrais la même décision.

Et maintenant ?

Depuis l’arrêt de Revioo. Peux-tu nous dire ce que tu deviens ? Que fais-tu actuellement ?

Alors, je m’appelle Vincent, je suis vendeur chez Porsche. Euh non. Je suis toujours dans le milieu, je côtoie toujours les copains des autres sites web et même plus encore, puisque je suis le responsable marketing France chez Cooler Master.

Ca ne te fait pas trop bizarre d’être passé de l’autre côté du miroir ?

Oh que oui. Au début surtout. Tu passes de celui qui reçoit les infos à celui qui les donne. Et puis il y a le fonctionnement d’une boîte internationale comme Cooler Master. On ne le sait pas vraiment, mais CM ce sont les produits grand public que tes lecteurs connaissent, mais c’est aussi un acteur majeur dans l’industriel notamment en matière de refroidissement. Découvrir comment tout cela fonctionne, avoir les réponses à certaines questions que je me posais quand j’étais de l’autre côté, finalement c’est un changement que j’ai beaucoup apprécié.

A mon arrivée, j’avais principalement la charge de la presse et des sponsorings. Aujourd’hui je m’occupe aussi, des créateurs de contenu, gère des partenariats avec d’autres marques et pense nos évènements (Paris Games Week par exemple). Depuis peu, je suis également membre d’une petite équipe de trois personnes en charge des lancements et des partenariats 3rd party pour l’Europe. Bref, j’ai appris beaucoup de chose et je ne m’ennuie pas.

Tu possèdes toujours le nom de domaine Revioo.com ? A quand Revioo 2, le retour ? ^^ Un retour est-il envisageable ?

Je n’arrive pas à m’en séparer. Je ne crois pas trop à un retour cependant. J’ai bien des idées de chaîne Youtube, mais si ça ce fait ça ne sera pas dans le hardware. De par mon poste et la diversification de Cooler Master (écrans, chaises, streaming, sim racing), je ne pourrais de toute façon pas parler de grand-chose si je voulais rester impartial.

Si tu pouvais revenir en arrière : est-ce qu’il y a des choses que tu ferais différemment ?

J’aurais sans doute continué Youtube si j’avais su ce que ça allait devenir !

Que penses-tu des actualités informatique du moment ?

Les produits sont toujours plus performants, les écrans plus grands, les résolutions plus hautes, mais finalement il n’y a pas vraiment de vraies innovations en matière de hardware non ? Sinon je suis assez curieux de voir comment nous évoluerons avec l’arrivée des IA …

Parlons gaming : est-ce qu’en 2023 tu joues toujours aux jeux vidéo ? Si oui, quels sont tes jeux du moment ?

Beaucoup moins qu’avant ! Je ne joue plus trop en ligne, je me fais des jeux à « histoire » en solo. J’achète en promo x mois après, quand tout est patché et je joue dans mon coin. Le dernier en date que j’ai fini c’est Horizon Zero Down que j’ai du finir en mars (oui je sais c’est un vieux jeu maintenant). Je me prendrais sûrement aussi le nouveau Zelda prochainement.

Si je te dis : PC ou console ? Tu réponds ?

PPPPCCCCCCCCCCC !

Dernière question : c’est quoi pour toi le meilleur PC actuellement pour du gaming ? C’est pour un ami ^^

Celui que tu peux acheter pour jouer correctement en fonction de la résolution de ton écran. Voilà une réponse bien bateau !

J’ai toujours aimé les PC compacts. Donc je fais ma pub, mais j’ai un Core i7 11700K et une 3080 dans un NR200P MAX et c’est de la balle à mes yeux ^^

Question bonus de Tata Suzanne : Est-ce que toi aussi quand tu vas dans un mariage ou une cérémonie quelconque, tu as une arrière tante qui vient te parler de ses problèmes de téléphone ou d’imprimante en plein milieu de la soirée « parce que toi tu t’y connais… » ?

Beaucoup plus à l’époque de VTR/Revioo que maintenant. Tu sais, quand on demandait à tes proches et qu’ils répondaient « il est informaticien » …

Merci Vincent d’avoir accepté cette interview. Ca fait plaisir d’avoir de tes nouvelles et j’espère également que ça a intéressé beaucoup de lecteurs.

Merci à toi Sébastien, vraiment sympa d’avoir pu échanger avec toi. Ca rappelle le bon vieux temps. Hâte de voir ce que répondront les autres.

Mais j’ai aussi une question pour toi pour le coup ! Comment fais-tu pour encore tenir le cap avec Bhmag après tant d’années ? Pas de lassitude ?

Mais dis donc Vincent… c’est qui qui interviewe qui là ? ^^



Comment je tiens le coup ? Et bien c’est simple je consomme énormément de drogue ! Mais non je déconne… ^^ Beaucoup de passion et le fait que je sois seul à tout gérer sur Bhmag (contenu rédactionnel, technique, compta, publicité, etc..) c’est un gros avantage car au moins je me dispute avec personne ^^

Bon… le revers de la médaille c’est que tout gérer soi même je dois admettre aussi que ça n’est parfois pas évident. Je ne peux pas être sur tous les fronts à la fois. Je dois faire des concessions, soit je publie des news, soit je teste quelque chose mais je ne peux pas faire les deux en même temps. Et avec une santé qui fait du yoyo depuis près d’un an ça n’est pas évident non plus.

Mis à part ça, les temps ont bien changé. Ces interviews sur le thème « Que sont-ils devenus ? » me rappellent pas mal de souvenirs. A la belle époque (il y a 10-15 ans) les sites hardware étaient nombreux et pourtant on était complémentaire. Les sites s’entraidaient. Par exemple on se refilait nos contacts chez les fabricants, on comparait les résultats des benchs, on demandait et donnait des conseils, etc…

A l’époque, les sites communiquaient entre eux que ce soit par mail ou MSN (rappelles toi nos échanges via MSN et les fameux Wizzzz!) et ils annonçaient les articles et tests respectifs des confrères, ce qui était bénéfique pour tout le monde (les lecteurs découvraient plus de contenus et les sites élargissaient leur audience). On était d’ailleurs à l’époque plus que des confrères : on était des partenaires ! Tout cela est fini depuis belle lurette. Si quelque chose me manque c’est probablement ce manque de convivialité, ces échanges.



Et pour finir, tu abandonnes quand les Playmobil pour les LEGO ? Ok ok je sors 😉

Officiellement je n’ai plus de playmo c’est ma fille qui a tout récupéré :p



Comme annoncé dans cette news, des interviews d’autres acteurs de la scène hardware francophone ont été réalisées. Rendez-vous dans quelques jours pour une autre interview.