Télécharger Thunderbird 153.0.3 pour Windows 64-bit
Thunderbird 153.0.3 est un logiciel de messagerie électronique qui offre l’avantage d’être performant et très très léger.
Mozilla Thunderbird 153.0.3 pour Windows 64-bit est un logiciel de messagerie électronique qui offre l’avantage d’être performant et très très léger. Il offre de nombreuses options et fonctionnalités. Il permet notamment de filtrer rapidement et efficacement les messages afin d’éviter d’être submergé de courriers indésirables et de spams en tous genres.
Thunderbird inclut plusieurs améliorations : le logiciel est plus rapide, plus stable et plus sécurisé. Il intègre par ailleurs un thème spécialement mis à jour. Il supporte également les Jump List, et offre un meilleur import des emails en provenance de Microsoft Outlook. Des centaines d’extensions ont aussi été mis à jour au sein de Thunderbird.
Besoin d’une autre édition ?
A noter que la version disponible ici est celle destinée à l’édition 64-bit de Windows. Si vous utilisez une version 32-bit de Windows ou un MAC ou Linux, veuillez vous rendre ici sur le site de la fondation Mozilla pour télécharger la version appropriée à votre système d’exploitation.
Quoi de neuf dans Thunderbird 153.0.3 ?
- Thunderbird pouvait planter lors de l’enregistrement d’un message Exchange envoyé.
Changelog Thunderbird 153.0.2
Mozilla indique : « Aucune modification apportée à Thunderbird dans cette version ne nécessite de notes de version.
Changelog Thunderbird 153.0.1
Thunderbird 153.0.1 apporte plusieurs correctifs :
- Les boutons « Nouveau message » et « Nouvel événement » étaient illisibles dans les paramètres régionaux de type droite à gauche.
- L’envoi via OpenPGP échouait lorsqu’une clé acceptée ne disposait pas d’une sous-clé de chiffrement valide.
Changelog Thunderbird 153.0
Plusieurs nouveautés
- Les dossiers unifiés affichent désormais un indicateur de couleur associé au compte, avec une info-bulle indiquant le nom de ce dernier.
- La connexion OAuth pour les comptes de messagerie s’effectue désormais dans le navigateur web par défaut.
- Les services Thundermail peuvent désormais être utilisés sans installation d’extension.
- Les réponses OAuth vérifient désormais les champs de l’émetteur et rejettent les émetteurs requis manquants.
Un seul changement
- Suppression de la configuration du chat Odnoklassniki et orientation des utilisateurs vers la configuration XMPP.
Une flopée de correctifs
- Ctrl+S n’enregistrait pas les pièces jointes PDF ouvertes dans les onglets de Thunderbird.
- Les erreurs TLS signalaient incorrectement toutes les défaillances inconnues comme des certificats non approuvés.
- Thunderbird pouvait se bloquer lors de l’arrêt.
- Thunderbird pouvait se bloquer lors de la copie d’une liste de messages vide.
- Les alertes de nouveaux messages étaient mal dimensionnées ou positionnées sur certaines configurations multi-écrans.
- La migration d’un ancien profil IMAP supprimait la boîte de réception et d’autres fichiers de boîte aux lettres.
- La barre d’espace ne défilait pas dans les pièces jointes PDF ouvertes à partir des e-mails.
- Le raccourci « Rechercher des messages » (Ctrl+Maj+F) ne fonctionnait pas dans la fenêtre de message autonome.
- Le widget d’emplacement des dossiers utilisait un nom non localisé.
- Une boîte de dialogue de confirmation vide s’affichait lorsque le nombre de messages ouverts dans les onglets dépassait la limite de mailnews.open_tab_warning.
- La suppression des étiquettes des messages IMAP pouvait échouer et les étiquettes réapparaissaient après une actualisation.
- Le volet des dossiers ne pouvait pas être redimensionné horizontalement dans les onglets à trois volets supplémentaires. La recherche globale n’affichait pas les messages inaccessibles trouvés dans les dossiers locaux.
- Les sous-dossiers numériques étaient triés par ordre alphabétique au lieu de leur ordre naturel.
- Le sélecteur de dossiers virtuels affichait des messages instantanés sans étiquette. Compte en tant que dossier sélectionnable
- Les dossiers virtuels n’ont pas conservé le paramètre de recherche en ligne
- Les e-mails Apple Mail OpenPGP n’ont pas pu être déchiffrés en raison d’un ID de clé de destinataire masqué
- L’importation OpenPGP d’une clé publique avec des paquets expérimentaux a échoué avec une erreur non claire
- Problème de performance lors du déchiffrement de messages chiffrés
- L’ouverture des messages avec des clés OpenPGP était lente et bloquait l’interface utilisateur pour les trousseaux de clés volumineux
- L’actualisation de la clé OpenPGP a échoué lorsque la recherche d’empreinte a renvoyé plusieurs résultats
- Un certificat de chiffrement S/MIME invalide a provoqué des erreurs d’envoi trompeuses
- La touche Échap a effacé le code PIN du filtre rapide après un changement de dossier
- Le glisser-déposer d’une adresse e-mail entre les fenêtres de rédaction n’a pas permis d’ajouter de destinataires
- Thunderbird pouvait se bloquer lors de l’utilisation de la fonction Rechercher et remplacer tout
- La boîte de dialogue d’envoi de message est restée bloquée sur « Filtre terminé ». Après un envoi réussi, la fonction de rédaction ouvrait les pièces jointes PDF au lieu de créer un nouveau message
- Les pièces jointes ouvertes via la commande « -compose » sous Windows pouvaient utiliser des noms de fichier incorrects
- La combinaison Ctrl+Entrée ouvrait la pièce jointe au lieu d’envoyer le message
- La fenêtre de rédaction restait ouverte lorsque l’envoi différé était activé
- Le centre de comptes affichait la sécurité de la connexion au lieu de la méthode d’authentification réelle
- La configuration automatique GSSAPI du centre de comptes demandait un mot de passe de manière erronée
- La boîte de dialogue de nouvelle identité ne proposait pas les paramètres de correspondance de réponse et de chiffrement de bout en bout
- La configuration manuelle EWS dans le centre de comptes ne proposait pas l’option d’authentification OAuth
- Thunderbird pouvait échouer à se fermer correctement lors de requêtes OAuth en cours
- Le centre de comptes conservait la sélection OAuth après le passage à un nom d’hôte ne prenant pas en charge OAuth
- Le centre de comptes affichait une erreur erronée lors du retour depuis la configuration manuelle EWS
- La détection automatique du centre de comptes demandait un mot de passe à tort alors que l’authentification n’était pas disponible
- Les exports QR incluant des mots de passe SMTP généraient des données invalides pour Thunderbird pour Android
- Le bouton « Exécuter maintenant » des filtres de messages restait désactivé après l’exécution du filtre ou la vérification du courrier
- Les URL CardDAV redirigées résolvaient les URL relatives par rapport au mauvais hôte
- Thunderbird pouvait planter lors de la finalisation de la copie ou du déplacement de dossiers
- Le transfert de certains messages Apple Mail joignait incorrectement le texte du corps du message sous forme de fichier
- La compaction automatique pouvait corrompre la base de données et provoquer des plantages lors des synchronisations
- Un serveur NNTP avec un certificat TLS invalide ne pouvait pas être ajouté aux exceptions de certificat
- Un message envoyé via un compte EWS apparaissait comme non lu dans le dossier des messages envoyés
- L’authentification EWS NTLM provoquait des échecs de connexion malgré des synchronisations réussies
- L’enregistrement d’images intégrées Exchange utilisait des noms de fichier et des types de fichier incorrects
- Un envoi de message annulé ne pouvait pas être relancé et restait bloqué avec des erreurs de délai d’attente SMTP
- Les dossiers EWS n’affichaient pas les notifications de nouveaux messages tant que le dossier n’était pas sélectionné
- Des données de compte NNTP corrompues provoquaient une consommation excessive de mémoire et un plantage au démarrage
- Plusieurs dossiers IMAP sélectionnés ne pouvaient pas être déplacés ou supprimés simultanément
- Les mots-clés IMAP non latins étaient convertis en minuscules et encodés incorrectement en MUTF-7
- Les étiquettes de message étaient perdues lors du déplacement d’un dossier local vers un dossier IMAP
- Le bouton « Répondre à tous » était absent pour certains messages EWS comportant plusieurs destinataires
- Les utilisateurs EWS ne pouvaient pas supprimer définitivement des messages individuels de la corbeille
- La suppression d’un compte de messagerie instantanée provoquait une exception et ne parvenait pas à mettre à jour l’interface
- La politique de mot de passe principal était détectée mais non appliquée aux mots de passe de compte enregistrés
- La copie d’une occurrence d’événement récurrent ne définissait pas correctement la date lors du collage
- Les invitations d’agenda étaient marquées à tort comme traitées après la fin de la synchronisation de l’agenda
- Les commentaires d’événement ICS ne s’affichaient pas dans Détails des événements Thunderbird
- Améliorations visuelles et de l’expérience utilisateur (UX)
- Correctifs de sécurité
Changelog Thunderbird 152.0.1
La version 152.0.1 de Mozilla Thunderbird apporte deux correctifs :
- Le bouton « Répondre à tous » était absent pour certains messages EWS comportant plusieurs destinataires
- Plusieurs correctifs de sécurité
Changelog Thunderbird 152.0
Nouveautés
- Dispositifs de sécurité activés dans les stratégies d’entreprise
- Configuration de compte en un clic pour les comptes Thundermail
Changements
- Utilisez « Ajouter » au lieu de « Nouveau » pour les boutons de création de compte, de calendrier et de carnet d’adresses.
- L’authentification OAuth de Gmail a été mise à jour pour utiliser PKCE. Le nom d’hôte du serveur de messagerie est désormais vérifié lors de la détection des carnets d’adresses et des calendriers.
- La page about:rights a été mise à jour pour remplacer l’URL locale par l’URL hébergée.
- L’option « Masquer les tâches terminées » masque désormais également les tâches annulées.
Correctifs
- Dans une configuration à trois écrans, les alertes de nouveaux messages s’affichaient sur le mauvais écran.
- Les messages indésirables déclenchaient des notifications de nouveaux messages avant d’être déplacés vers le dossier Spam.
- Les abonnements IMAP ou NNTP filtrés étaient perdus après la fermeture de la boîte de dialogue d’abonnement.
- La boîte de dialogue « Télécharger les en-têtes » des groupes de discussion ne s’ouvrait pas.
- Les messages imbriqués à plus de 255 niveaux disparaissaient de l’affichage des conversations.
- La suppression suivie d’une annulation du message parent d’une conversation pouvait corrompre l’affichage.
- Les messages individuels restaient repliables après la suppression des membres d’une conversation.
- Les conversations mises à jour restaient désordonnées jusqu’à l’actualisation ou le retour au classement du dossier.
- Le tri par sujet non lié séparait les réponses « RE : » des messages originaux.
- Les destinataires en copie cachée étaient inclus dans les en-têtes des e-mails signés. La recherche par filtre sur le corps du message ne trouvait pas les brouillons contenant des caractères accentués allemands.
- Thunderbird pouvait se bloquer lors de la recherche de messages locaux. Un avertissement de fichier bloqué s’affichait sans le bouton « Débloquer le fichier » dans la fenêtre de rédaction.
- Le transfert/la redirection des messages Exchange échouait avec l’erreur NS_ERROR_OUT_OF_MEMORY. La fenêtre de rédaction se fermait prématurément et la boîte de dialogue de progression de l’envoi restait bloquée après l’envoi via NNTP. Échec
- La fenêtre de rédaction restait ouverte après l’envoi lorsque mailnews.sendInBackground était activé
- L’authentification Microsoft OAuth2 échouait lorsque la redirection HTTPS localhost n’était pas interceptée
- Le collage de photos de contact ne fonctionnait plus lorsque le bouton photo était sélectionné
- La boîte de dialogue Filtre ne comportait pas d’anneau de sélection et ses boutons étaient peu distincts
- Le nombre de messages non lus dans un sous-dossier restait obsolète après leur suppression
- Les options « Modifier comme nouveau message » et « Transférer » intégrées étaient impossibles pour les messages signés PGP
- Améliorations diverses concernant MIME
- Les messages EWS pouvaient disparaître de l’affichage des dossiers
- L’option « Afficher uniquement les dossiers auxquels je suis abonné » d’IMAP ne pouvait pas être modifiée sans redémarrage
- Impossible de supprimer plus de 1 000 messages à la fois sur Microsoft 365
- Les dossiers EWS dans la Corbeille étaient déplacés vers la Corbeille au lieu d’être supprimés définitivement
- Les notifications IMAP se répétaient pour les e-mails lus sur un autre appareil après une sortie de veille
- Le protocole POP3 se bloquait lorsque le serveur restait silencieux sans fermer la connexion
- La validation des événements du calendrier ne faisait plus la distinction entre un événement unique et une série
- Les fenêtres contextuelles transparentes sur macOS rendaient difficile la modification des événements du calendrier
- Présents des participants en double ont été ajoutés aux invitations au lieu d’être filtrés
- Le pourcentage d’achèvement de la tâche n’était pas conservé séparément de son statut dans les infobulles
- Améliorations visuelles et d’expérience utilisateur
- Correctifs de sécurité
Changelog Thunderbird 151.0.1
La version 151.0.1 apporte un correctif :
- Le transfert/la redirection des messages Exchange a échoué avec l’erreur NS_ERROR_OUT_OF_MEMORY.
Changelog Thunderbird 151.0
Nouveautés
- Activer la connexion OAuth à Thundermail avec configuration automatique des comptes
- Permettre aux utilisateurs de modifier les informations du fournisseur OAuth pour les comptes EWS
- Les tâches peuvent être triées par date de création ou de modification
Changements
- Rétablissement de la vérification par défaut des applications au démarrage de Thunderbird
- La clé publique OpenPGP n’est plus jointe par défaut aux messages signés uniquement
Correctifs
- Thunderbird pouvait se bloquer lors du traitement des en-têtes de messages.
- Thunderbird pouvait se bloquer au démarrage.
- Les onglets de la vue Calendrier n’étaient pas correctement accessibles au clavier.
- Thunderbird pouvait se bloquer lors du traitement des nouveaux messages entrants.
- Sous macOS, le glisser-déposer de pièces jointes hors de Thunderbird créait plusieurs copies.
- Il était impossible d’annuler la publication d’un message dans un groupe de discussion.
- Certains e-mails IMAP affichaient l’heure actuelle au lieu de la date de réception correcte.
- Le nombre de résultats de recherche était manquant lors de l’utilisation de « Rechercher dans le message » ou de Ctrl+F.
- Les résultats de recherche affichaient des e-mails anciens et non pertinents avant les correspondances exactes plus récentes.
- La fonction « Répondre avec le texte sélectionné » perdait la mise en forme des messages HTML contenant </pre>.
- Les pièces jointes multipart/liées n’étaient pas conservées lors de la modification ou du transfert.
- Un e-mail MIME malformé transféré contenait un corps vide et une pièce jointe supplémentaire.
- La description du module complémentaire OWL n’était pas visible dans le Centre de comptes pour les langues autres que l’anglais américain. Le Centre de comptes demandait un mot de passe après la connexion OAuth, ce qui entraînait un échec de la configuration d’Outlook.
- Les valeurs du Centre de comptes détectées automatiquement n’étaient pas conservées pour la modification manuelle.
- Les liens du Centre de comptes pour le chiffrement et la signature ouvraient le mauvais compte.
- Les dossiers virtuels ne se mettaient pas à jour correctement pour les dossiers filtrés. Messages POP3
- Thunderbird pouvait se bloquer lors du filtrage anti-spam
- L’utilisation de la commande thunderbird -compose avec des guillemets invalidait la dernière adresse e-mail
- Avec la fonction « Marquer comme lu » désactivée, les e-mails volumineux étaient tout de même marqués comme lus pendant le délai de chargement
- Il était impossible de créer des tâches d’une journée entière avec une date uniquement
- Le menu contextuel des tâches (clic droit) comportait plusieurs options désactivées
- La vue « Tâches en cours » affichait les tâches passées et terminées au lieu des seules tâches en cours
- Améliorations visuelles et d’expérience utilisateur
- Correctifs de sécurité
Détails
Version : 153.0.3
Langue : français
OS : Windows (toute versions)
Licence : Freeware
Limitation : Aucune
Taille : 79,4 Mo
Téléchargé : 12182 fois
Editeur : Fondation Mozilla
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Bonjour,
Des difficultés récurrentes uniquement pour l’envoi de messages avec la version 31.4.0. Les messages entrants arrivent normalement. Les paramètres smtp.orange.fr ont été contrôlés et sont corrects.
Merci de votre réponse. Cordialement
ATX
Bonjour,
Des difficultés pour supprimer des messages et le logiciel se bloque fréquemment depuis Windows10!!!
Merci.
JF.
Le seul problème avec thunderbird, c’est l’envoi en nombre; pourquoi ne peut on pas cliquer sur « contacts » et voir tous les noms et cliquer ? (excusez moi si ma formulation n’est pas claire…)
Il suffit de faire « ctrl + A » sur la liste de contacts et de cliquer sur écrire (ou clic droit, écrire)
Bonjour.J’ ai fait une mise à jour vers la version 45.6.0 mais elle est en anglais.Comment la mettre en français svp.Merci.
Hello, bizarre j’ai la 91.3.2 mais il ne me propose pas de mise à jour quand je fais « A propos de Thunderbird » … faut mettre une version manuellement ? Y aurait il eu un gros changement en 91.3.3 ??
Tu as raison c’est la 91.3.2. Erreur de frappe de ma part :D
La dernière mise à jour ne m’affiche plus aucuns fichiers super ça ….
Mise à jour faite à l’instant ^^
Mise à jour faite à l’instant ^^ … même si j’ai abandonné Firefox pour Edge, Thunderbird restera mon logiciel de messagerie préféré, surtout aussi parce que j’ai une grosse quantité de mails en stock lol.
Idem je garde Thunderbird car j’ai tous mes mails sauvegardés dedans depuis des années, idem pour les contacts.
J’adore cette nouvelle version plus complète … et comme j’ai toujours une quantité de message archivés je garde ce logiciel. merci pour la news SEB ^^
Ça fait des années que le gestionnaire de calendrier Lightning est intégrée dans l’application principale.
Il y a deux ans !
« Ça fait des années que le gestionnaire de calendrier Lightning est intégrée dans l’application principale. »
Merci pour la news, je l’utilise toujours et aucune perte de données … ;)