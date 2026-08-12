Thunderbird 153.0.3 est un logiciel de messagerie électronique qui offre l’avantage d’être performant et très très léger.

Mozilla Thunderbird 153.0.3 pour Windows 64-bit est un logiciel de messagerie électronique qui offre l’avantage d’être performant et très très léger. Il offre de nombreuses options et fonctionnalités. Il permet notamment de filtrer rapidement et efficacement les messages afin d’éviter d’être submergé de courriers indésirables et de spams en tous genres.

Thunderbird inclut plusieurs améliorations : le logiciel est plus rapide, plus stable et plus sécurisé. Il intègre par ailleurs un thème spécialement mis à jour. Il supporte également les Jump List, et offre un meilleur import des emails en provenance de Microsoft Outlook. Des centaines d’extensions ont aussi été mis à jour au sein de Thunderbird.

Besoin d’une autre édition ?

A noter que la version disponible ici est celle destinée à l’édition 64-bit de Windows. Si vous utilisez une version 32-bit de Windows ou un MAC ou Linux, veuillez vous rendre ici sur le site de la fondation Mozilla pour télécharger la version appropriée à votre système d’exploitation.

Quoi de neuf dans Thunderbird 153.0.3 ?

Thunderbird pouvait planter lors de l’enregistrement d’un message Exchange envoyé.

Changelog Thunderbird 153.0.2

Mozilla indique : « Aucune modification apportée à Thunderbird dans cette version ne nécessite de notes de version.

Changelog Thunderbird 153.0.1

Thunderbird 153.0.1 apporte plusieurs correctifs :

Les boutons « Nouveau message » et « Nouvel événement » étaient illisibles dans les paramètres régionaux de type droite à gauche.

L’envoi via OpenPGP échouait lorsqu’une clé acceptée ne disposait pas d’une sous-clé de chiffrement valide.

Changelog Thunderbird 153.0

Plusieurs nouveautés

Les dossiers unifiés affichent désormais un indicateur de couleur associé au compte, avec une info-bulle indiquant le nom de ce dernier.

La connexion OAuth pour les comptes de messagerie s’effectue désormais dans le navigateur web par défaut.

Les services Thundermail peuvent désormais être utilisés sans installation d’extension.

Les réponses OAuth vérifient désormais les champs de l’émetteur et rejettent les émetteurs requis manquants.

Un seul changement

Suppression de la configuration du chat Odnoklassniki et orientation des utilisateurs vers la configuration XMPP.

Une flopée de correctifs

Ctrl+S n’enregistrait pas les pièces jointes PDF ouvertes dans les onglets de Thunderbird.

Les erreurs TLS signalaient incorrectement toutes les défaillances inconnues comme des certificats non approuvés.

Thunderbird pouvait se bloquer lors de l’arrêt.

Thunderbird pouvait se bloquer lors de la copie d’une liste de messages vide.

Les alertes de nouveaux messages étaient mal dimensionnées ou positionnées sur certaines configurations multi-écrans.

La migration d’un ancien profil IMAP supprimait la boîte de réception et d’autres fichiers de boîte aux lettres.

La barre d’espace ne défilait pas dans les pièces jointes PDF ouvertes à partir des e-mails.

Le raccourci « Rechercher des messages » (Ctrl+Maj+F) ne fonctionnait pas dans la fenêtre de message autonome.

Le widget d’emplacement des dossiers utilisait un nom non localisé.

Une boîte de dialogue de confirmation vide s’affichait lorsque le nombre de messages ouverts dans les onglets dépassait la limite de mailnews.open_tab_warning.

La suppression des étiquettes des messages IMAP pouvait échouer et les étiquettes réapparaissaient après une actualisation.

Le volet des dossiers ne pouvait pas être redimensionné horizontalement dans les onglets à trois volets supplémentaires. La recherche globale n’affichait pas les messages inaccessibles trouvés dans les dossiers locaux.

Les sous-dossiers numériques étaient triés par ordre alphabétique au lieu de leur ordre naturel.

Le sélecteur de dossiers virtuels affichait des messages instantanés sans étiquette. Compte en tant que dossier sélectionnable

Les dossiers virtuels n’ont pas conservé le paramètre de recherche en ligne

Les e-mails Apple Mail OpenPGP n’ont pas pu être déchiffrés en raison d’un ID de clé de destinataire masqué

L’importation OpenPGP d’une clé publique avec des paquets expérimentaux a échoué avec une erreur non claire

Problème de performance lors du déchiffrement de messages chiffrés

L’ouverture des messages avec des clés OpenPGP était lente et bloquait l’interface utilisateur pour les trousseaux de clés volumineux

L’actualisation de la clé OpenPGP a échoué lorsque la recherche d’empreinte a renvoyé plusieurs résultats

Un certificat de chiffrement S/MIME invalide a provoqué des erreurs d’envoi trompeuses

La touche Échap a effacé le code PIN du filtre rapide après un changement de dossier

Le glisser-déposer d’une adresse e-mail entre les fenêtres de rédaction n’a pas permis d’ajouter de destinataires

Thunderbird pouvait se bloquer lors de l’utilisation de la fonction Rechercher et remplacer tout

La boîte de dialogue d’envoi de message est restée bloquée sur « Filtre terminé ». Après un envoi réussi, la fonction de rédaction ouvrait les pièces jointes PDF au lieu de créer un nouveau message

Les pièces jointes ouvertes via la commande « -compose » sous Windows pouvaient utiliser des noms de fichier incorrects

La combinaison Ctrl+Entrée ouvrait la pièce jointe au lieu d’envoyer le message

La fenêtre de rédaction restait ouverte lorsque l’envoi différé était activé

Le centre de comptes affichait la sécurité de la connexion au lieu de la méthode d’authentification réelle

La configuration automatique GSSAPI du centre de comptes demandait un mot de passe de manière erronée

La boîte de dialogue de nouvelle identité ne proposait pas les paramètres de correspondance de réponse et de chiffrement de bout en bout

La configuration manuelle EWS dans le centre de comptes ne proposait pas l’option d’authentification OAuth

Thunderbird pouvait échouer à se fermer correctement lors de requêtes OAuth en cours

Le centre de comptes conservait la sélection OAuth après le passage à un nom d’hôte ne prenant pas en charge OAuth

Le centre de comptes affichait une erreur erronée lors du retour depuis la configuration manuelle EWS

La détection automatique du centre de comptes demandait un mot de passe à tort alors que l’authentification n’était pas disponible

Les exports QR incluant des mots de passe SMTP généraient des données invalides pour Thunderbird pour Android

Le bouton « Exécuter maintenant » des filtres de messages restait désactivé après l’exécution du filtre ou la vérification du courrier

Les URL CardDAV redirigées résolvaient les URL relatives par rapport au mauvais hôte

Thunderbird pouvait planter lors de la finalisation de la copie ou du déplacement de dossiers

Le transfert de certains messages Apple Mail joignait incorrectement le texte du corps du message sous forme de fichier

La compaction automatique pouvait corrompre la base de données et provoquer des plantages lors des synchronisations

Un serveur NNTP avec un certificat TLS invalide ne pouvait pas être ajouté aux exceptions de certificat

Un message envoyé via un compte EWS apparaissait comme non lu dans le dossier des messages envoyés

L’authentification EWS NTLM provoquait des échecs de connexion malgré des synchronisations réussies

L’enregistrement d’images intégrées Exchange utilisait des noms de fichier et des types de fichier incorrects

Un envoi de message annulé ne pouvait pas être relancé et restait bloqué avec des erreurs de délai d’attente SMTP

Les dossiers EWS n’affichaient pas les notifications de nouveaux messages tant que le dossier n’était pas sélectionné

Des données de compte NNTP corrompues provoquaient une consommation excessive de mémoire et un plantage au démarrage

Plusieurs dossiers IMAP sélectionnés ne pouvaient pas être déplacés ou supprimés simultanément

Les mots-clés IMAP non latins étaient convertis en minuscules et encodés incorrectement en MUTF-7

Les étiquettes de message étaient perdues lors du déplacement d’un dossier local vers un dossier IMAP

Le bouton « Répondre à tous » était absent pour certains messages EWS comportant plusieurs destinataires

Les utilisateurs EWS ne pouvaient pas supprimer définitivement des messages individuels de la corbeille

La suppression d’un compte de messagerie instantanée provoquait une exception et ne parvenait pas à mettre à jour l’interface

La politique de mot de passe principal était détectée mais non appliquée aux mots de passe de compte enregistrés

La copie d’une occurrence d’événement récurrent ne définissait pas correctement la date lors du collage

Les invitations d’agenda étaient marquées à tort comme traitées après la fin de la synchronisation de l’agenda

Les commentaires d’événement ICS ne s’affichaient pas dans Détails des événements Thunderbird

Améliorations visuelles et de l’expérience utilisateur (UX)

Correctifs de sécurité

Changelog Thunderbird 152.0.1

La version 152.0.1 de Mozilla Thunderbird apporte deux correctifs :

Le bouton « Répondre à tous » était absent pour certains messages EWS comportant plusieurs destinataires

Plusieurs correctifs de sécurité

Changelog Thunderbird 152.0

Nouveautés

Dispositifs de sécurité activés dans les stratégies d’entreprise

Configuration de compte en un clic pour les comptes Thundermail

Changements

Utilisez « Ajouter » au lieu de « Nouveau » pour les boutons de création de compte, de calendrier et de carnet d’adresses.

L’authentification OAuth de Gmail a été mise à jour pour utiliser PKCE. Le nom d’hôte du serveur de messagerie est désormais vérifié lors de la détection des carnets d’adresses et des calendriers.

La page about:rights a été mise à jour pour remplacer l’URL locale par l’URL hébergée.

L’option « Masquer les tâches terminées » masque désormais également les tâches annulées.

Correctifs

Dans une configuration à trois écrans, les alertes de nouveaux messages s’affichaient sur le mauvais écran.

Les messages indésirables déclenchaient des notifications de nouveaux messages avant d’être déplacés vers le dossier Spam.

Les abonnements IMAP ou NNTP filtrés étaient perdus après la fermeture de la boîte de dialogue d’abonnement.

La boîte de dialogue « Télécharger les en-têtes » des groupes de discussion ne s’ouvrait pas.

Les messages imbriqués à plus de 255 niveaux disparaissaient de l’affichage des conversations.

La suppression suivie d’une annulation du message parent d’une conversation pouvait corrompre l’affichage.

Les messages individuels restaient repliables après la suppression des membres d’une conversation.

Les conversations mises à jour restaient désordonnées jusqu’à l’actualisation ou le retour au classement du dossier.

Le tri par sujet non lié séparait les réponses « RE : » des messages originaux.

Les destinataires en copie cachée étaient inclus dans les en-têtes des e-mails signés. La recherche par filtre sur le corps du message ne trouvait pas les brouillons contenant des caractères accentués allemands.

Thunderbird pouvait se bloquer lors de la recherche de messages locaux. Un avertissement de fichier bloqué s’affichait sans le bouton « Débloquer le fichier » dans la fenêtre de rédaction.

Le transfert/la redirection des messages Exchange échouait avec l’erreur NS_ERROR_OUT_OF_MEMORY. La fenêtre de rédaction se fermait prématurément et la boîte de dialogue de progression de l’envoi restait bloquée après l’envoi via NNTP. Échec

La fenêtre de rédaction restait ouverte après l’envoi lorsque mailnews.sendInBackground était activé

L’authentification Microsoft OAuth2 échouait lorsque la redirection HTTPS localhost n’était pas interceptée

Le collage de photos de contact ne fonctionnait plus lorsque le bouton photo était sélectionné

La boîte de dialogue Filtre ne comportait pas d’anneau de sélection et ses boutons étaient peu distincts

Le nombre de messages non lus dans un sous-dossier restait obsolète après leur suppression

Les options « Modifier comme nouveau message » et « Transférer » intégrées étaient impossibles pour les messages signés PGP

Améliorations diverses concernant MIME

Les messages EWS pouvaient disparaître de l’affichage des dossiers

L’option « Afficher uniquement les dossiers auxquels je suis abonné » d’IMAP ne pouvait pas être modifiée sans redémarrage

Impossible de supprimer plus de 1 000 messages à la fois sur Microsoft 365

Les dossiers EWS dans la Corbeille étaient déplacés vers la Corbeille au lieu d’être supprimés définitivement

Les notifications IMAP se répétaient pour les e-mails lus sur un autre appareil après une sortie de veille

Le protocole POP3 se bloquait lorsque le serveur restait silencieux sans fermer la connexion

La validation des événements du calendrier ne faisait plus la distinction entre un événement unique et une série

Les fenêtres contextuelles transparentes sur macOS rendaient difficile la modification des événements du calendrier

Présents des participants en double ont été ajoutés aux invitations au lieu d’être filtrés

Le pourcentage d’achèvement de la tâche n’était pas conservé séparément de son statut dans les infobulles

Améliorations visuelles et d’expérience utilisateur

Correctifs de sécurité

Changelog Thunderbird 151.0.1

La version 151.0.1 apporte un correctif :

Le transfert/la redirection des messages Exchange a échoué avec l’erreur NS_ERROR_OUT_OF_MEMORY.

Changelog Thunderbird 151.0

Nouveautés

Activer la connexion OAuth à Thundermail avec configuration automatique des comptes

Permettre aux utilisateurs de modifier les informations du fournisseur OAuth pour les comptes EWS

Les tâches peuvent être triées par date de création ou de modification

Changements

Rétablissement de la vérification par défaut des applications au démarrage de Thunderbird

La clé publique OpenPGP n’est plus jointe par défaut aux messages signés uniquement

Correctifs