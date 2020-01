Google Chrome 79.0.3945.117 est un navigateur web conçu par la firme Google. Lancé pour concurrencer les browsers Internet Explorer de Microsoft et FireFox de Mozilla, Chrome tire déjà parfaitement son épingle du jeu depuis son lancement.

Sur certains sites, Google Chrome représente déjà à lui seul de 5% à 10% des navigateurs web utilisés voire beaucoup plus. C'est donc un joli succès de la part de Google.

Au niveau des avantages de Chrome par rapport à la concurrence, on retiendra surtout : son interface épuré, sa rapidité d'exécution, son confort de navigation. Il est en effet plus rapide que Internet Explorer et FireFox.

Régulièrement, les nouvelles versions de Google Chrome amènent plusieurs correctifs de bugs et de failles de sécurité. Des nouvelles fonctionnalités sont également de la partie.