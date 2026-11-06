Télécharger 7-Zip 26.05 (64 bit)

7-Zip 26.05 est un logiciel de compression qui supporte tous les formats courrament utilisés par les logiciels de compressions actuels.

Le programme 7-Zip 26.05 est un logiciel de compression qui supporte tous les formats courrament utilisés par les logiciels de compressions actuels. Ses principaux concurrents se nomment WinZip, WinRAR, Power Archiver et bien d’autres…

Ce programme se distingue des autres car il offre également l’avantage de supporter en plus son propre format de compression, le 7z qui est probablement le format de compression le plus efficace disponible à ce jour.

Bref un logiciel puissant, open source, qui est largement plébisicté par les utilisateurs et par la presse en général aux vues des possibilités qu’il propose et sa gratuité.

Un programme à posséder absolument si vous recherchez un logiciel de compression performant, facile d’utilisation et surtout gratuit. L’essayer c’est l’adopter.

7Zip supporte les formats suivants :

– Compression / décompression : 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP et WIM

– Décompression uniquement : AR, ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DMG, EXT, FAT, GPT, HFS, IHEX, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, QCOW2, RAR, RPM, SquashFS, UDF , UEFI, VDI, VHD, VMDK, WIM, XAR et Z.

Note : c’est la version 64-bit qui est disponible par défaut en téléchargement sur cette page. Si vous préférez opter pour la version 32-bit, rendez-vous sur le site de l’éditeur.

Quoi de neuf dans 7-Zip 26.05 ?

Amélioration du code de décompression des archives Z et des fichiers Mach-O.

Correction de certains bugs et vulnérabilités.

Changelog 7-Zip 26.04

Plusieurs bugs et vulnérabilités ont été corrigés.

Changelog 7-Zip 26.03

Prise en charge améliorée des images ISO Joliet et des archives composites.

Correction de certains bugs et vulnérabilités.

CVE-2026-58052 : 7-Zip ne conservait pas le marqueur « Mark-of-the-Web » lors de l’extraction d’une archive spécialement conçue.

Changelog 7-Zip 26.02

Certains bugs et vulnérabilités ont été corrigés.

CVE-2026-14266 : Exécution de code à distance via un dépassement de tampon dans le tas (heap-based buffer overflow) lors de la décompression XZ.

Changelog 7-Zip 26.01

La version Linux de 7-Zip peut utiliser des « huge pages » (pages de 2 Mo). Cela peut augmenter la vitesse de compression de 10 % pour les formats 7z, xz, LZMA et LZMA2.

La nouvelle option -spo[d|c|r] définit le mode de génération du chemin du répertoire de destination lors de l’extraction d’une archive. Le chemin du répertoire de destination est généré à partir du chemin indiqué par l’option -o{dir_path} et du nom de l’archive extraite.

spod : Pour Linux/Posix/macOS : -o{dir_path} indique le chemin direct vers le répertoire de destination.

Le caractère astérisque (*) dans {dir_path} n’est pas remplacé par le nom de l’archive.

-spoc : 7-Zip concatène le chemin indiqué par -o{dir_path} avec le nom de l’archive pour former le chemin final vers le répertoire de destination.

-spor : 7-Zip remplace le caractère astérisque (*) dans le chemin indiqué par -o{dir_path} par le nom de l’archive. Il s’agit de l’option par défaut.

Correction de plusieurs bugs.

CVE-2026-48095 : Correction d’une vulnérabilité (dépassement de tampon dans le tas / heap buffer overflow)

dans le gestionnaire d’archives NTFS.

Changelog 7-Zip 26.00