Obsolescence programmée : Somfy va couper les serveurs MyFox en mars 2027

Somfy fermera définitivement les serveurs associés à ses alarmes MyFox Home Control 2 le 31 mars 2027. Une décision qui relance le débat sur l’obsolescence programmée dans la domotique.

Somfy fermera définitivement les serveurs associés à ses alarmes MyFox Home Control 2 ainsi qu’à d’autres modèles le 31 mars 2027. Une décision qui prive les utilisateurs de la surveillance à distance, des notifications et de la configuration de leur système, et qui relance le débat sur l’obsolescence programmée dans la domotique.

Une alarme connectée qui devient beaucoup moins utile

Les alarmes MyFox reposent fortement sur les serveurs du fabricant puisque tous les paramétrages se font en ligne via le site myfox.me ou l’application mobile. Après la coupure, la centrale pourra encore déclencher sa sirène en cas d’intrusion et les télécommandes ou claviers locaux resteront utilisables, mais l’essentiel de l’expérience connectée disparaîtra.

Concrètement, les propriétaires ne recevront plus d’alerte sur leur smartphone en cas de déclenchement, ne pourront plus piloter leurs accessoires ni consulter leur alarme depuis l’application, et perdront l’accès aux fonctions domotiques associées. Par exemple, il ne sera plus possible pour les utilisateurs de piloter leurs volets à distance, ni de visionner leur caméra de sécurité ou encore d’activer/désactiver l’alarme à distance. Impossible non plus d’activer à distance d’autres accessoires, comme par exemples des prises connectées reliées à la centrale MyFox afin d’activer par exemple une caméra, un éclairage ou autres…

Configuration, tags et gestion des piles : les fonctions perdues

La coupure aura des conséquences particulièrement gênantes pour l’entretien du système. Comme la configuration des alarmes MyFox passe par l’application et les serveurs de Somfy, il ne sera plus possible de paramétrer l’alarme ni de calibrer les tags après le 31 mars 2027. Il ne sera plus possible non plus d’ajouter de nouveaux équipements comme par exemple un nouveau tag, un nouveau détecteur ou autres… Idem si la télécommande devient défectueuse (ou est perdue) il ne sera pas possible de la remplacer puisque l’ajout de nouveaux équipements ne sera plus possible non plus (vu que çe se fait en ligne également)

Les utilisateurs ne pourront également plus suivre le niveau d’alimentation des piles des tags et des sirènes. Or, sans cette précieuse information de maintenance, il devient difficile de savoir si un capteur ou une sirène est toujours opérationnel : une alarme peut sembler fonctionner tout en comportant des périphériques à plat ou défaillants.

Un autre détail également : lors du changement de piles sur la sirène extérieure, il est nécessaire de désactiver « l’auto protection » via les serveurs de Somfy afin d’éviter de déclencher inopinément la sirène de 110 db. Sans accès au serveur, impossible de désactiver cette fonctionnalité ! Après le 31 mai prochain, lors d’un changement de piles, la sirène extérieure se mettra donc en marche pensant qu’une personne malveillante tente de désactiver la sirène en vue de commettre un vol ou une intrusion.

Quels matériels sont concernés ?

Somfy vise plusieurs gammes anciennes, dont les systèmes MyFox Home Control 2 et Home Control Pro, ainsi que certaines solutions Evology tels que les Evology Zen et Evology Easybox qui étaient notamment vendues dans la grande distribution dans les enseignes Leroy Merln. Sont concernées aussi les alarmes Somfy Protexiom et Protexial ainsi que les alarmes et BFT Andromeda.

Le couperet est tombé il y a quelques jours. Somfy a prévenu ses clients par un simple mail annonçant l’arrêt des services.

La pilule est dure à avaler pour les clients qui possèdent l’une de ces alarmes (et j’en fais partie). Et pour cause : bien que le matériel fonctionne encore correctement il ne sera quasiment plus fonctionnel dans quelques mois pour la simple et bonne raison que le fabricant ne souhaite plus assurer la continuité de ses services en ligne. Sans serveur, point de fonctions connectées !

Et disons le tout net : une alarme connectée qui perd ses fonctionnalités connectées n’est plus une alarme connectée, mais une banale alarme comme il en existe des dizaines sur le marché depuis la nuit des temps.

Les clients qui ont investi plusieurs centaines voire plusieurs milliers d’euros dans une alarme connectée couplée à tout son équipement (tags, détecteurs de mouvements, caméras de surveillance, détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone, prises connectées commandées, modules DIO pour volets, module de gestion du chauffage, etc..) ont de quoi voir rouge quand SOMFY leur suggère en toute détente dans sa FAQ de tout balancer à la déchetterie.

Vous ne souhaitez plus utiliser votre système d’alarme ? Nous vous invitons à le déposer dans un point de collecte adapté afin qu’il puisse être pris en charge et recyclé conformément aux filières dédiées aux équipements électriques et électroniques.

Obsolescence programmée ou fin de service ?

Le terme « obsolescence programmée » est juridiquement précis : il suppose qu’un fabricant réduise volontairement la durée de vie d’un produit pour en favoriser le remplacement. Somfy ne communique pas ainsi, mais l’effet pratique est proche pour les utilisateurs : un matériel encore capable de sonner localement perd ses fonctions connectées et une grande partie de son intérêt.

Le fabricant invoque l’arrêt progressif des réseaux mobiles 2G et 3G, ainsi que l’évolution de ses infrastructures techniques. Toutefois, la fermeture des serveurs est annoncée au 31 mars 2027, y compris pour des utilisateurs situés dans des zones où ces réseaux restent disponibles, ce qui alimente les critiques sur une décision davantage liée au coût de maintenance du cloud qu’à la seule fin du réseau mobile.

Le vrai problème de la domotique connectée

Cette affaire illustre une faiblesse structurelle de la maison connectée : lorsqu’un produit dépend exclusivement des serveurs du fabricant, sa durée de vie dépend autant de la politique de l’entreprise que de la qualité du matériel. Une alarme vendue comme un investissement de sécurité peut ainsi devenir un équipement partiellement inutilisable sans panne matérielle, simplement au bon vouloir du fabricant.

Que faire si vous possédez une alarme MyFox ou l’un des autres modèles concernés ?

Avant mars 2027, les utilisateurs peuvent vérifier l’état de leurs piles, remplacer les éléments faibles et sauvegarder la configuration ou les informations importantes accessibles depuis l’application. Après la fermeture, ils devront compter sur le fonctionnement local : sirène, télécommandes et clavier, mais sans supervision ni maintenance à distance.

Grand prince, Somfy indique qu’il va proposer un accompagnement « dans cette transition », mais principalement pour les clients encore sous garantie. Pure intox ! car les alarmes MyFox (et les autres) existent depuis quelques années et ne sont plus commercialisées par la marque depuis un bon moment, il est donc (quasi) impossible qu’un utilisateur soit encore sous garantie en 2026.

Mon cas personnel

Personnellement, j’ai fait l’acquisition d’une alarme MyFox HC2 en janvier 2015. Cela fait plus de 11 ans que la centrale et tout son équipement fonctionne à merveille. Elle permet non seulement de mettre mon domicile sous alarme mais aussi de piloter à distance de nombreux appareils : volets, éclairage, caméras, etc.. Si vraiment Somfy coupe ses serveurs le 31 mai 2027 ce sont de nombreux accessoires et de nombreux équipements encore parfaitement fonctionnels qui finiront à la poubelle et devront être remplacés pour conserver le même confort de vie et d’utilisation. Et forcément tout cela aura un coût non négligeable pour moi, surtout en cette période de crise où le tout matériel high tech a flambé.

Dans mon entourage, d’autres personnes possèdent aussi la même centrale d’alarme, achetée il y a plusieurs années sous mes recommandations. Elles vont subir, elles aussi, le même sort. Et autant le dire tout net : si elles doivent changer leur installation à cause d’une raison aussi tarabiscotée elles ne seront plus prêtes à faire confiance à nouveau à Somfy.

La colère gronde chez les utilisateurs

Comme moi, de nombreux propriétaires d’alarmes MyFox sont tombés des nus à la lecture du mail adressé par SOMFY. Comment et pourquoi un fabricant tel que SOMFY qui domine le marché de la domotique décidé unilatéralement de couper les serveurs de plusieurs systèmes d’alarme qui fonctionnent pourtant encore très bien ? Pour quelle raison l’entreprise décide-t-elle seule que ses clients doivent se priver d’importantes fonctionnalités de domotique et de l’accès à distance à leur matériel ? Pourquoi devrait-on jeter à la poubelle plusieurs milliers d’euros de matériel pour le simple plaisir d’un fabricant qui ne souhaite plus supporter les coûts d’un serveur ?

Partant de cette constatation, de nombreux possesseurs d’alarme MyFox, Evology, Protexiom, Protexial et BFT Andromeda ont commencé à manifester leurs plaintes et leur désarroi sur les forums de Somfy.

Une pétition « Non à l’obsolescence programmée des alarmes MyFox / Somfy HC2 ! » a également été lancée sur MyPetition.org. A l’heure de publier cette actualité, elle recueille déjà plus de 3.400 signatures.

Dans cette pétition, il est demandé à Somfy :

Le maintien des serveurs cloud pour la gestion IP (Internet/Wi-Fi/Ethernet) des centrales MyFox HC2, indépendamment de la coupure des réseaux mobiles.

pour la gestion IP (Internet/Wi-Fi/Ethernet) des centrales MyFox HC2, indépendamment de la coupure des réseaux mobiles. L’ouverture locale de l’API (libération du code / mode local) : Si Somfy refuse d’entretenir les serveurs, qu’elle permette au moins aux utilisateurs et aux communautés domotiques (Jeedom, Home Assistant) de contrôler localement leur matériel sans dépendre du cloud de l’entreprise .

: Si Somfy refuse d’entretenir les serveurs, qu’elle permette au moins aux utilisateurs et aux communautés domotiques (Jeedom, Home Assistant) de contrôler localement leur matériel sans dépendre du cloud de l’entreprise Des solutions de migration équitables : Les offres de remplacement actuelles pour passer sur de nouveaux systèmes Somfy ne doivent pas être une opportunité commerciale forcée, mais proposer un échange à coût zéro ou une reprise juste du matériel condamné.

Reste à voir si Somfy entendra les plaintes et les griefs de ses utilisateurs, ceux là même qui n’ont pas hésiter à soutenir une marque française et innovante, MyFox, bien avant son rachat par Somfy.