La version 158.0.1 du navigateur Firefox est maintenant disponible. Aujourd’hui, dans ses releases notes la fondation Mozilla indique que Firefox 158.0.1 bénéficie de plusieurs correctifs.

La version 158.0.1 de Firefox est dispo avec son lot de correctifs

La version 158.0.1 du navigateur Firefox est maintenant disponible. Ce nouvel opus arrive seulement quelques jours après Firefox 158 qui était une mise à jour de maintenance apportant quelques nouveautés et correctifs.

Aujourd’hui, dans ses releases notes la fondation Mozilla indique que Firefox 158.0.1 bénéficie de plusieurs correctifs, que voici :

Le 17 octobre, Mozilla a bloqué des certificats intermédiaires eMudhra compromis via OneCRL. Ces blocages ont été transmis aux clients par le biais de « Remote Settings » le jour même. Cette mise à jour intègre la liste de blocage OneCRL actualisée, garantissant que les clients bloqueront les certificats compromis, même si « Remote Settings » est désactivé par une politique spécifique ou s’il est indisponible dans l’environnement réseau de l’utilisateur.

Correction d’un problème qui entraînait un retour inattendu en haut de page lors de la sélection de texte. (bug 2081016)

Correction d’un plantage sous Windows survenant lors de l’impression ou de l’enregistrement d’une page au format PDF, alors qu’un lecteur d’écran ou une autre technologie d’assistance était en cours d’utilisation. (bug 2082376)

Correction d’un problème sous Linux où Firefox ouvrait des fenêtres sur le mauvais écran dans les configurations multi-écrans. (bug 2076558)

Correction d’un problème pouvant empêcher l’activation du VPN intégré chez certains utilisateurs. (bug 2055094)

Correction d’un problème sous macOS où les fichiers glissés depuis d’autres applications vers Firefox n’étaient pas correctement déposés sur la page. (bug 2078954)

Divers correctifs de sécurité.

Où télécharger Firefox 158.0.1 ?



La version 158.0.1 est téléchargeable sur le site officiel ou depuis notre section Téléchargement.

Si vous utilisez déjà Firefox, vous pouvez mettre à jour le logiciel depuis le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».