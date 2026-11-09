AMD vient de confirmer que les drivers Radeon Adrenalin 26.10.1 et 26.10.2 souffrent d’un gros problème. Apparemment, un vilain bug entraînerait une écriture excessive sur les disques SSD.

Attention : les drivers Radeon Adrenalin 26.10.1 et 26.10.2 sont bogués : ils usent prématurément vos SSD

AMD vient de confirmer que les drivers Radeon Adrenalin 26.10.1 et 26.10.2 souffrent d’un gros problème. Apparemment, un vilain bug entraînerait une écriture excessive sur les disques SSD. Ce dysfonctionnement provoque l’écriture inutile de dizaines de Giga Octets de données.

D’après le constructeur, le responsable de ce souci semble être le module « External Events Client Module » qui s’exécute sous le nom « atieclxx.exe » sur les systèmes Windows. Ce module maintient le disque système de certains utilisateurs dans un état d’écriture constant.

Selon les retours des utilisateurs : le débit d’écriture varie entre 0,3 Mo/s et 1,5 Mo/s. Pire encore un utilisateur sur Reddit aurait constaté une activité soutenue atteignant 5 Mo/s. Ce processus fait partie de l’utilitaire « External Events Utility » d’AMD, chargé de tâches telles que la détection des moniteurs et la gestion des raccourcis clavier du logiciel Radeon.

Malheureusement, à cause d’un bug il est entré dans une boucle infinie d’écriture de données. Le volume de données écrit peut sembler faible au premier abord mais il faut garder en tête que des écritures « non stop » peuvent provoquer une usure prématurée du SSD. Et vu leur prix de vente actuellement ça n’est pas forcément le meilleur moment pour remplacer un SSD.

Afin de corriger ce problème d’usure prématurée, AMD prévoit de publier très prochainement la version 26.11.1 des pilotes Adrenalin. Cette actualité sera mise à jour dès que les nouveaux drivers seront disponibles.

Une astuce pour patienter…

Petite astuce : En attendant la sortie de la mise à jour 26.11.1, vous pouvez désactiver l’utilitaire « AMD External Events Utility » ou la fonctionnalité « Resizable BAR ». Attention toutefois car ça n’est pas sans danger : la première option peut engendrer des problèmes d’affichage, tandis que la seconde risque d’entraîner une baisse des performances. En cas de doute, attendez simplement l’arrivée de la e mise à jour officielle des pilotes.