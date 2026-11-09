Les drivers GeForce 621.14 WHQL sont disponibles

La version 621.14 WHQL des drivers GeForce est disponible en téléchargement. Les possesseurs de cartes graphiques NVIDIA GeForce peuvent télécharger ces nouveaux pilotes directement sur le site du fabricant.

La version 621.14 WHQL des drivers GeForce est disponible en téléchargement. Les possesseurs de cartes graphiques NVIDIA GeForce peuvent télécharger ces nouveaux pilotes directement sur le site du fabricant.

Pour information, les GeForce 621.14 WHQL supportent les jeux World of Warcraft: Forever et DOOM: The Dark Ages – Revelations qui inclut un nouveau mode « Slaughter ». Ils ajoutent aussi la prise en charge du DLSS 5 et du 3D Neural Rendering dans Hogwarts Legacy et War Thunder.

A noter que la firme au caméléon a profité de la sortie de ces nouveaux drivers pour apporter quelques correctifs. Les changements sont mentionnés ci-dessous.

Quelles nouveautés pour les GeForce 621.14 WHQL ?

Support de nouveaux jeux

World of Warcraft: Forever

DOOM: The Dark Ages – Revelations avec mode « Slaughter »

Hogwarts Legacy (DLSS5 + 3D Neural Rendering)

War Thunder (DLSS5 + 3D Neural Rendering)

Correction de bugs de jeux

Call of Duty: Modern Warfare 4 : le jeu pouvait afficher des couleurs incorrectes [6972531]

Corrections de bugs généraux