Les drivers GeForce 621.14 WHQL sont disponibles

La version 621.14 WHQL des drivers GeForce est disponible en téléchargement. Les possesseurs de cartes graphiques NVIDIA GeForce peuvent télécharger ces nouveaux pilotes directement sur le site du fabricant.

Cartes graphiques
par Sebastien 0

La version 621.14 WHQL des drivers GeForce est disponible en téléchargement. Les possesseurs de cartes graphiques NVIDIA GeForce peuvent télécharger ces nouveaux pilotes directement sur le site du fabricant.

Pour information, les GeForce 621.14 WHQL supportent les jeux World of Warcraft: Forever et DOOM: The Dark Ages – Revelations qui inclut un nouveau mode « Slaughter ». Ils ajoutent aussi la prise en charge du DLSS 5 et du 3D Neural Rendering dans Hogwarts Legacy et War Thunder.

A noter que la firme au caméléon a profité de la sortie de ces nouveaux drivers pour apporter quelques correctifs. Les changements sont mentionnés ci-dessous.

Quelles nouveautés pour les GeForce 621.14 WHQL ?

Support de nouveaux jeux

  • World of Warcraft: Forever
  • DOOM: The Dark Ages – Revelations avec mode « Slaughter »
  • Hogwarts Legacy (DLSS5 + 3D Neural Rendering)
  • War Thunder (DLSS5 + 3D Neural Rendering)

Correction de bugs de jeux

  • Call of Duty: Modern Warfare 4 : le jeu pouvait afficher des couleurs incorrectes [6972531]

Corrections de bugs généraux

  • Correction d’un problème pouvant entraîner le gel de la lecture vidéo ou l’apparition d’un écran noir sur certains GPU GeForce RTX série 50 / RTX Spark après la mise à jour vers la version GRD 621.01. [6979343]

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Sebastien 20826 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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