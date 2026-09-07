Les drivers Radeon Adrenalin passent en version 26.9.1

Les drivers Radeon Adrenalin d’AMD viennent d’arriver en version 26.9.1. Les pilotes supportent deeux nouveaux jeux : Onimusha: Way of the Sword et The Blood of Dawnwalker. Ils corrigent aussi un souci avec certains jaux.

Les drivers Radeon Adrenalin d’AMD viennent d’arriver en version 26.9.1. Les pilotes supportent deeux nouveaux jeux : Onimusha: Way of the Sword et The Blood of Dawnwalker. Ils corrigent aussi un souci avec certains jaux.

Nouveaux jeux supportés

Onimusha: Way of the Sword

The Blood of Dawnwalker

Problèmes résolus

Des plantages intermittents du jeu peuvent survenir lors de l’utilisation de Starfield et d’Apex Legends sur les cartes graphiques de la série Radeon RX 9000.

Les pilotes AMD Adrenalin 26.9.1 sont disponibles sur le site du fabricant.